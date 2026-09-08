Venerdì 11 settembre alle ore 10:00, la sede della Capitaneria di porto di Imperia ospiterà la solenne cerimonia di passaggio di consegne. Il Capitano di Fregata (CP) Luigi Cuciniello concluderà il suo mandato alla guida dell’Autorità marittima imperiese, cedendo il testimone al Capitano di Fregata (CP) Marco Sansò, che assumerà formalmente l’incarico di Comandante della Capitaneria e Capo del Compartimento marittimo.

I protagonisti dell’avvicendamento

La mattinata segnerà un momento di transizione fondamentale per gli uffici marittimi e per tutto il personale dipendente. Durante l’evento, i due ufficiali vivranno i seguenti momenti:

Il Capitano di Fregata Luigi Cuciniello rivolgerà il proprio saluto di commiato alle autorità locali e al personale della Capitaneria, chiudendo il suo periodo di comando sul territorio.

rivolgerà il proprio saluto di commiato alle autorità locali e al personale della Capitaneria, chiudendo il suo periodo di comando sul territorio. Il Capitano di Fregata Marco Sansò subentrerà ufficialmente nelle sue nuove funzioni. Classe 1980 e originario di Roma, il nuovo Comandante proviene dallo Stato Maggiore della Marina.

Il legame con il Ponente Ligure

L’avvicendamento si svolgerà alla presenza del Direttore Marittimo della Liguria, l’Ammiraglio Ispettore Antonio Ranieri, e vedrà la partecipazione delle principali autorità civili, militari e religiose del territorio.

Il passaggio di consegne rappresenta uno snodo significativo per l’intero Compartimento marittimo di Imperia, che si estende lungo un tratto di costa caratterizzato da un’intensa e cruciale attività marittima, turistica e diportistica. L’appuntamento rinnoverà così il profondo legame istituzionale tra la Guardia Costiera e la comunità imperiese, confermando l’impegno quotidiano del Corpo nella sicurezza della navigazione, nella tutela delle risorse ambientali e nella fondamentale salvaguardia della vita umana in mare.