La suggestiva cornice di Piazza Duomo a Tortona si prepara ad accogliere una serata all’insegna dello spettacolo e della convivialità. L’appuntamento è fissato per l’11 settembre 2026, a partire dalle ore 20:30, quando andrà in scena il “Vibrazioni Summer Show”. L’evento, promosso dalla Città di Tortona in collaborazione con “Disco-nnect” e “Freesound”, promette di animare il cuore del centro storico offrendo a cittadini e visitatori un ricco programma di intrattenimento poliedrico, pensato per coinvolgere un pubblico di tutte le età.

Il programma della serata: dal cibo allo spettacolo

Il cartellone della manifestazione prevede diverse anime, unendo l’aspetto enogastronomico all’intrattenimento puro e trasformando di fatto la piazza principale della città in un grande palcoscenico a cielo aperto. Nel corso dell’evento, i partecipanti avranno a disposizione:

Food Truck: un’area dedicata al cibo di strada per accompagnare la serata con diverse specialità.

un’area dedicata al cibo di strada per accompagnare la serata con diverse specialità. Musica Live e DJ Set: esibizioni musicali dal vivo e dj set per far ballare e cantare i presenti, con l’aggiunta di una speciale distribuzione di gadget.

esibizioni musicali dal vivo e dj set per far ballare e cantare i presenti, con l’aggiunta di una speciale distribuzione di gadget. Dance Show: momenti dedicati alla danza e allo spettacolo visivo.

momenti dedicati alla danza e allo spettacolo visivo. Quiz Show: un’attività interattiva e coinvolgente che metterà in palio numerosi premi per il pubblico partecipante.

Il supporto del tessuto commerciale

La realizzazione della kermesse, oltre al fondamentale apporto degli enti organizzatori, è stata resa possibile anche grazie al forte sostegno del tessuto economico locale. Alla base della locandina dell’evento figurano infatti i loghi di numerose attività commerciali, botteghe, aziende e locali tortonesi che hanno deciso di supportare attivamente la serata, unendo le forze per regalare alla città questo appuntamento di fine estate.

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