Il treno diventa il filo conduttore degli appuntamenti del fine settimana con la tredicesima edizione del Festival “L’Altro Monferrato”, la rassegna di AgriTeatro e Naif dedicata alla mobilità sostenibile. Tra sabato 26 e domenica 27 settembre il pubblico potrà vivere un ricco programma tra spettacoli itineranti sui binari tra Genova e Ovada e l’attesissima esibizione della compagnia catalana Trukitrek.

Il teatro a bordo con “Meglio in treno”

Sabato 26 settembre torna la formula del teatro viaggiante con il progetto “Meglio in treno”, che trasforma le carrozze ferroviarie in un insolito palcoscenico per raccontare storie di pendolari e viaggiatori:

Il viaggio in treno: l’esperienza prende il via a bordo del treno regionale 12124 per Acqui Terme, in partenza alle 11:21 dalla stazione di Genova Piazza Principe con arrivo a Ovada.

l’esperienza prende il via a bordo del treno regionale 12124 per Acqui Terme, in partenza alle 11:21 dalla stazione di Genova Piazza Principe con arrivo a Ovada. La tappa a Cascina Rebba: all’arrivo a Ovada è previsto un momento conviviale con un banchetto a cura di Tossini e Coop Liguria, seguito a partire dalle ore 15:00 dallo spettacolo di improvvisazione dal vivo “Più su di quaggiù”, in cui Andrea Robbiano trasforma in racconti teatrali i sogni narrati dal pubblico.

all’arrivo a Ovada è previsto un momento conviviale con un banchetto a cura di Tossini e Coop Liguria, seguito a partire dalle ore 15:00 dallo spettacolo di improvvisazione dal vivo “Più su di quaggiù”, in cui Andrea Robbiano trasforma in racconti teatrali i sogni narrati dal pubblico. L’escursione facoltativa: per chi lo desidera, il programma prevede anche una visita a Molare per scoprire il Santuario della Madonna delle Rocche e la sua collezione di ex-voto.

Un’ulteriore replica speciale dell’iniziativa è programmata per domenica 4 ottobre a bordo del convoglio storico per la Sagra della Castagna di Rossiglione, durante la tratta di rientro a Genova.

Domenica a Ovada arrivano le “humanettes” di Trukitrek

Domenica 27 settembre, alle ore 21:00, il palcoscenico del Teatro Comunale Dino Crocco di Ovada ospiterà lo spettacolo “Mr. Train”, portato in scena dalla celebre compagnia catalana Trukitrek.

Fondata a Minorca nel 1998 e attiva da quasi trent’anni con spettacoli applauditi in 42 Paesi, la formazione propone un teatro evocativo senza parole che mescola recitazione gestuale, cinema d’animazione e burattini, con l’utilizzo di particolari figure semiumane, le cosiddette “humanettes”. La trama racconta con ironia e delicatezza l’incontro tra un cane randagio e un anziano capostazione solitario e burbero, custode di uno scalo ferroviario in cui i treni non fermano più.

È invece rimandata a data da destinarsi la proiezione della pellicola “Assassinio sull’Orient Express” di Sidney Lumet, inizialmente prevista per venerdì 25 settembre al Cinema di Rossiglione.

Informazioni e prenotazioni

I dettagli completi della rassegna sono consultabili sul sito www.agriteatro.it oppure scrivendo a info@agriteatro.it. Per riservare i posti è possibile rivolgersi all’ufficio IAT di Ovada in via Cairoli 107 (telefono 0143 821043, email iat@comune.ovada.al.it, WhatsApp al 379 1187215). Per le tappe dell’evento è inoltre disponibile la tessera “Amici di AgriTeatro”.

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