La sicurezza urbana e il presidio del territorio saranno tra i grandi protagonisti della prossima seduta del Consiglio Comunale di Tortona, convocata per lunedì 28 settembre 2026 alle ore 21:00. L’assemblea cittadina, presieduta da Giovanni Ferrari Cuniolo, è chiamata ad analizzare e approvare diverse delibere strategiche, a partire dall’introduzione di nuove regole operative per i servizi erogati dalla Polizia Locale.

Sicurezza e viabilità: il regolamento per i servizi a terzi

Il tema della sicurezza apre la serie delle proposte deliberative con l’esame del nuovo “Regolamento comunale per l’erogazione di servizi di sicurezza e polizia stradale a favore di terzi resi dalla Polizia Locale”. Un provvedimento mirato a disciplinare in modo chiaro le attività del personale municipale nei contesti che richiedono un presidio specifico a beneficio di soggetti privati o manifestazioni esterne.

A questo si affiancherà un’altra delibera a carattere urbanistico e viabilistico, relativa alla presa in carico parziale delle opere di urbanizzazione primaria e all’accettazione delle aree a standard e viabilità previste nell’ambito del piano esecutivo convenzionato (P.E.C.) nella zona industriale D4G, lungo strada Cabannoni.

Programmazione, ambiente e questioni cittadine

I lavori dell’aula proseguiranno con un passaggio cruciale per il futuro dell’ente: la verifica dello stato di attuazione dei programmi e l’approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2027-2029.

Nella parte finale della seduta spazio alle istanze presentate dai gruppi consiliari, con due interrogazioni incentrate su ambiente e cura della città:

Lo stato di avanzamento del censimento del verde pubblico e l’impiego dei dati per la pianificazione ambientale e climatica, a firma dei consiglieri Davide Fara, Gianfranco Agosti, Lisa Franzosi, Gian Francesco Galanzino e Luca Canevaro.

Le criticità relative al decoro urbano e alla tutela del patrimonio pubblico, con un focus mirato sulle condizioni dei giardini antistanti la stazione ferroviaria, presentata dai consiglieri Gianfranco Agosti, Lisa Franzosi, Davide Fara, Gian Francesco Galanzino, Luca Canevaro e Pierpaolo Cortesi.

In apertura di seduta sono previste le consuete comunicazioni del Presidente e l’approvazione dei verbali delle sedute precedenti. Qualora la riunione dovesse risultare deserta per mancanza del numero legale, la seconda convocazione è già fissata per martedì 29 settembre alla stessa ora.