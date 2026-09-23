In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2026, unite dal tema ufficiale “Proteggere il patrimonio. Rinnovare, Resistere, Reinventare”, il Museo-Biblioteca Clarence Bicknell di Bordighera propone un appuntamento speciale: sabato 26 settembre, dalle ore 14:30 alle ore 17:00, il pubblico potrà ammirare reperti storici solitamente preclusi alla consultazione per motivi conservativi nell’ambito dell’evento intitolato “Dalla teca allo schermo: l’erbario e le farfalle di Clarence Bicknell”.
Tesori svelati: tra botanica ed entomologia
L’iniziativa rappresenta un vero e proprio viaggio a ritroso nel tempo, offrendo l’opportunità di osservare da vicino pezzi di grande valore scientifico e storico conservati con cura per generazioni. Tra i reperti esposti figurano:
- I campioni dell’erbario storico ottocentesco appartenuti direttamente al fondatore del museo.
- I delicati cassetti entomologici contenenti farfalle diurne e notturne dai colori ancora vividi, acquistate a Londra all’inizio del Novecento presso il celebre negozio Watkins&Doncaster.
Dettagli della visita e recapiti
La visita guidata consentirà di comprendere a fondo la storia e il valore di questa preziosa collezione naturalistica custodita dall’Istituto Internazionale di Studi Liguri.
Di seguito le informazioni utili per partecipare:
- Data e orari: Sabato 26 settembre 2026, dalle ore 14:30 alle 17:00
- Sede: Museo Clarence Bicknell, via Romana 39, Bordighera
- Contatti: Telefono 0184 263601 – 351 5449063, email bicknell@istitutostudiliguri.191.it
- Siti web: www.museobicknell.com e www.iisl.it