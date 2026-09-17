Dal 28 settembre al 28 ottobre 2026, la viabilità nel Comune di Tortona subirà alcune modifiche temporanee per consentire l’esecuzione di lavori di adeguamento sismico sui viadotti e sui cavalcavia dell’autostrada A21 Torino-Piacenza. Per garantire lo svolgimento in sicurezza degli interventi, sarà istituito un divieto di transito notturno, nella fascia oraria compresa tra le 22:00 e le 06:00, in cinque strade del territorio comunale.

Le vie interessate dalle limitazioni

La chiusura notturna si è resa necessaria poiché l’occupazione della carreggiata e i previsti scavi a cielo aperto impediranno di fatto il normale passaggio dei veicoli. Nello specifico, il divieto di transito riguarderà le seguenti arterie:

Strada Cerca

Strada Brachiera

Strada Gentila

Strada Ronco

Strada San Sisto

Le deroghe per i residenti e la sicurezza del cantiere

L’ordinanza, emessa dalla Polizia Municipale, prevede specifiche eccezioni al blocco della circolazione. Il transito sarà infatti sempre garantito ai mezzi operativi impiegati nei lavori e, soprattutto, ai residenti delle vie coinvolte, i quali potranno regolarmente accedere alle proprie abitazioni, ai garage e ai cortili interni.

Le opere strutturali saranno materialmente eseguite dalla ditta Tecnolab S.r.l. (A Socotec Company). L’impresa avrà a proprio carico l’allestimento dell’area di cantiere e dovrà provvedere al posizionamento della necessaria segnaletica di preavviso per le deviazioni. Gli scavi saranno rigorosamente delimitati con transenne, barriere e dispositivi a luce gialla lampeggiante, al fine di tutelare l’incolumità pubblica e mantenere la piena visibilità degli ostacoli sia di giorno che di notte.