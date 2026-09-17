Titolo opzione 1: Cinema Megaplex Stardust a Tortona: tutti i film in programmazione dal 17 al 23 settembre

Titolo opzione 2: Da “Odissea” all’animazione per famiglie: il calendario completo del Megaplex Stardust all’Oasi

Torna la grande magia del cinema al Megaplex Stardust, situato presso la Città Commerciale “Oasi” di Tortona. Nella settimana compresa tra il 17 e il 23 settembre, le sale offrono un ricco e variegato palinsesto adatto a tutti i gusti, spaziando dai grandi kolossal d’autore all’animazione per famiglie, fino ai film d’azione e ai documentari musicali. Di seguito l’elenco completo dei film in sala, con le trame, i cast e gli orari delle proiezioni.

Oceania

Regia: Thomas Kail.

Thomas Kail. Cast: Catherine Laga’aia, Dwayne Johnson, Rena Owen, John Tui, Frankie Adams.

Catherine Laga’aia, Dwayne Johnson, Rena Owen, John Tui, Frankie Adams. Trama: Nell’antica Polinesia, Vaiana intraprende un’epica avventura attraverso l’oceano alla ricerca del semidio Maui per restituire il cuore mistico della dea Te Fiti e sconfiggere un’oscura piaga che devasta il mondo.

Nell’antica Polinesia, Vaiana intraprende un’epica avventura attraverso l’oceano alla ricerca del semidio Maui per restituire il cuore mistico della dea Te Fiti e sconfiggere un’oscura piaga che devasta il mondo. Orari: Giovedì e venerdì 19:30; Sabato 17:20; Domenica 15:00 e 17:20; Lunedì, martedì e mercoledì 19:30.

Cars Motori Ruggenti 20° Anniversario

Regia: John Lasseter, Joe Ranft.

John Lasseter, Joe Ranft. Trama: A causa di un incidente notturno, Saetta McQueen si ritrova smarrito lungo la Route 66 e finisce nella fatiscente cittadina di Radiator Springs, dove conoscerà amici veri che gli insegneranno i veri valori prima della grande gara.

A causa di un incidente notturno, Saetta McQueen si ritrova smarrito lungo la Route 66 e finisce nella fatiscente cittadina di Radiator Springs, dove conoscerà amici veri che gli insegneranno i veri valori prima della grande gara. Orari: Giovedì e venerdì 20:00; Sabato 17:40 e 20:00; Domenica 15:10, 17:40 e 20:00; Lunedì, martedì e mercoledì 20:00.

Coyote vs Acme

Regia: Dave Green.

Dave Green. Cast: John Cena, Lana Condor, Will Forte, P.J. Byrne.

John Cena, Lana Condor, Will Forte, P.J. Byrne. Trama: Willy il Coyote decide di intentare una clamorosa causa legale contro l’azienda Acme per tutti i gadget ingegnosi e difettosi che negli anni gli hanno impedito di acciuffare Beep Beep.

Willy il Coyote decide di intentare una clamorosa causa legale contro l’azienda Acme per tutti i gadget ingegnosi e difettosi che negli anni gli hanno impedito di acciuffare Beep Beep. Orari: Giovedì e venerdì 19:50; Sabato 17:30; Domenica 15:20 e 17:30; Lunedì, martedì e mercoledì 19:50.

Odissea

Regia: Christopher Nolan.

Christopher Nolan. Cast: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Elliot Page, Robert Pattinson, Charlize Theron, Jon Bernthal, Lupita Nyong’o, Samantha Morton, John Leguizamo, Benny Safdie, Bill Irwin, Himesh Patel, Will Yun Lee, Jesse Garcia, Mia Goth.

Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Elliot Page, Robert Pattinson, Charlize Theron, Jon Bernthal, Lupita Nyong’o, Samantha Morton, John Leguizamo, Benny Safdie, Bill Irwin, Himesh Patel, Will Yun Lee, Jesse Garcia, Mia Goth. Trama: Dopo la caduta di Troia, Ulisse affronta un lungo e tormentato viaggio di ritorno, mentre a Itaca la moglie Penelope e il figlio Telemaco lottano per proteggere la famiglia e il regno dall’insidia dei numerosi pretendenti.

Dopo la caduta di Troia, Ulisse affronta un lungo e tormentato viaggio di ritorno, mentre a Itaca la moglie Penelope e il figlio Telemaco lottano per proteggere la famiglia e il regno dall’insidia dei numerosi pretendenti. Orari: Giovedì, venerdì e sabato 20:40; Domenica 15:00 e 20:40; Lunedì 20:40; Martedì e mercoledì 21:10.

Paw Patrol Missione Dinosauri

Regia: Cal Brunker.

Cal Brunker. Cast: Mckenna Grace, Terry Crews, Jameela Jamil, Snoop Dogg, Carter Young, Rain Janjua, Hayden Chamberlen.

Mckenna Grace, Terry Crews, Jameela Jamil, Snoop Dogg, Carter Young, Rain Janjua, Hayden Chamberlen. Trama: I celebri cuccioli finiscono su un’isola inesplorata abitata dai dinosauri, dove dovranno fermare il vecchio nemico Humdinger prima che i suoi scavi causino l’eruzione di un vulcano.

I celebri cuccioli finiscono su un’isola inesplorata abitata dai dinosauri, dove dovranno fermare il vecchio nemico Humdinger prima che i suoi scavi causino l’eruzione di un vulcano. Orari: Sabato e domenica 17:40.

Mutiny

Regia: Jean-François Richet.

Jean-François Richet. Cast: Jason Statham, Annabelle Wallis, Ramon Tikaram, Adrian Lester, Arnas Fedaravicius, Møller, Jason Wong, Lee Charles, Steven Blades, Chaneil Kular, Tom Christian, Roland.

Jason Statham, Annabelle Wallis, Ramon Tikaram, Adrian Lester, Arnas Fedaravicius, Møller, Jason Wong, Lee Charles, Steven Blades, Chaneil Kular, Tom Christian, Roland. Trama: L’ex soldato Cole Reed si imbarca clandestinamente su una nave per scovare i mandanti dell’omicidio del suo datore di lavoro, svelando una vasta e pericolosa cospirazione internazionale.

L’ex soldato Cole Reed si imbarca clandestinamente su una nave per scovare i mandanti dell’omicidio del suo datore di lavoro, svelando una vasta e pericolosa cospirazione internazionale. Orari: Giovedì e venerdì 22:00; Sabato e domenica 19:40; Lunedì 22:00; Mercoledì 19:40.

Amori e Incantesimi 2

Regia: Susanne Bier.

Susanne Bier. Cast: Nicole Kidman, Sandra Bullock, Stockard Channing, Dianne Wiest, Joey King, Maisie Williams, Lee Pace.

Nicole Kidman, Sandra Bullock, Stockard Channing, Dianne Wiest, Joey King, Maisie Williams, Lee Pace. Trama: A venticinque anni di distanza, le sorelle Gillian e Sally Owens tornano a combattere al fianco della famiglia per trovare la fonte della magia e spezzare definitivamente la secolare maledizione sull’amore.

A venticinque anni di distanza, le sorelle Gillian e Sally Owens tornano a combattere al fianco della famiglia per trovare la fonte della magia e spezzare definitivamente la secolare maledizione sull’amore. Orari: Giovedì, venerdì e sabato 22:00; Domenica 15:00 e 22:00; Lunedì, martedì e mercoledì 22:00.

Normal

Regia: Ben Wheatley.

Ben Wheatley. Cast: Bob Odenkirk, Henry Winkler, Lena Headey, Ryan Allen, Billy MacLellan, Reena Jolly, Brendan Fletcher, Peter Shinkoda, Jess McLeod, Dan De Jaeger, John C. MacDonald, Derek Barnes, Bradley Sawatzky, Lauren Cochrane.

Bob Odenkirk, Henry Winkler, Lena Headey, Ryan Allen, Billy MacLellan, Reena Jolly, Brendan Fletcher, Peter Shinkoda, Jess McLeod, Dan De Jaeger, John C. MacDonald, Derek Barnes, Bradley Sawatzky, Lauren Cochrane. Trama: L’incarico temporaneo dello sceriffo Ulysses nella tranquilla cittadina di Normal si trasforma in un incubo a causa di una rapina in banca che porta alla luce oscuri segreti locali.

L’incarico temporaneo dello sceriffo Ulysses nella tranquilla cittadina di Normal si trasforma in un incubo a causa di una rapina in banca che porta alla luce oscuri segreti locali. Orari: Da giovedì a lunedì 20:20; Martedì e mercoledì 19:30.

Resident Evil (V.M. 14)

Regia: Zach Cregger.

Zach Cregger. Cast: Austin Abrams, Zach Cherry, Kali Reis, Paul Walter Hauser.

Austin Abrams, Zach Cherry, Kali Reis, Paul Walter Hauser. Trama: Bryan, un corriere di organi, si ritrova bloccato a Raccoon City nel bel mezzo di un’epidemia che altera il DNA umano, in una disperata corsa contro il tempo per sopravvivere alle mutazioni mostruose.

Bryan, un corriere di organi, si ritrova bloccato a Raccoon City nel bel mezzo di un’epidemia che altera il DNA umano, in una disperata corsa contro il tempo per sopravvivere alle mutazioni mostruose. Orari: Giovedì e venerdì 21:50; Sabato e domenica 17:30 e 22:00; Lunedì, martedì e mercoledì 21:50.

Heart of the Beast – Nel Profondo Selvaggio

Regia: David Ayer.

David Ayer. Cast: Brad Pitt, J.K. Simmons, Anna Lambe.

Brad Pitt, J.K. Simmons, Anna Lambe. Trama: Sopravvissuto a un incidente aereo, l’ufficiale delle Forze Speciali James Belmont affronta il gelo mortale dell’Alaska potendo contare solo sull’aiuto di Odino, il suo fedele cane militare.

Sopravvissuto a un incidente aereo, l’ufficiale delle Forze Speciali James Belmont affronta il gelo mortale dell’Alaska potendo contare solo sull’aiuto di Odino, il suo fedele cane militare. Orari: Sabato e domenica 19:40 e 21:30.

Dov’è la Fiesta?

Regia: Niccolò Gentili.

Niccolò Gentili. Cast: Francesco Carril, Linda Caridi, Giorgio Tirabassi.

Francesco Carril, Linda Caridi, Giorgio Tirabassi. Trama: A ridosso di Capodanno, il furto della macchina nuova costringe Leo e Irene a intraprendere un viaggio surreale in una Roma caotica, mettendo alla prova la tenuta della loro fragile relazione.

A ridosso di Capodanno, il furto della macchina nuova costringe Leo e Irene a intraprendere un viaggio surreale in una Roma caotica, mettendo alla prova la tenuta della loro fragile relazione. Orari: Giovedì e venerdì 21:40; Sabato e domenica 18:10 e 21:40; Lunedì, martedì e mercoledì 21:40.

The Invite – Il Piacere è Tutto Nostro

Regia: Olivia Wilde.

Olivia Wilde. Cast: Edward Norton, Seth Rogen, Olivia Wilde, Penélope Cruz.

Edward Norton, Seth Rogen, Olivia Wilde, Penélope Cruz. Trama: Joe e Angela, coppia ormai in crisi, invitano a cena i disinibiti vicini di casa Hawk e Pina: una decisione che scatenerà una nottata folle tra provocazioni e proposte fuori dagli schemi.

Joe e Angela, coppia ormai in crisi, invitano a cena i disinibiti vicini di casa Hawk e Pina: una decisione che scatenerà una nottata folle tra provocazioni e proposte fuori dagli schemi. Orari: Giovedì, venerdì e sabato 20:00; Domenica 15:10 e 20:00; Lunedì, martedì e mercoledì 20:00.

I Figli della Scimmia

Regia: Tommaso Landucci.

Tommaso Landucci. Cast: Riccardo Scamarcio, Fausto Russo Alesi, Luigi Diberti, Lidiya Liberman, Tancredi Naldini, Cristina Odasso, Andrea Aggio.

Riccardo Scamarcio, Fausto Russo Alesi, Luigi Diberti, Lidiya Liberman, Tancredi Naldini, Cristina Odasso, Andrea Aggio. Trama: Il rapporto ambiguo e sempre più possessivo tra Dario, padre di un bambino disabile, e il nipote adolescente, rischia di compromettere irrimediabilmente gli equilibri dell’intera famiglia.

Il rapporto ambiguo e sempre più possessivo tra Dario, padre di un bambino disabile, e il nipote adolescente, rischia di compromettere irrimediabilmente gli equilibri dell’intera famiglia. Orari: Tutti i giorni alle ore 22:00.

Ultimo – Tutto. Live a Tor Vergata

Regia: Giorgio Testi.

Giorgio Testi. Trama: Le emozioni, i dietro le quinte e il racconto del monumentale concerto che il 4 luglio 2026 ha riunito 250.000 fan all’Università di Roma Tor Vergata.

Le emozioni, i dietro le quinte e il racconto del monumentale concerto che il 4 luglio 2026 ha riunito 250.000 fan all’Università di Roma Tor Vergata. Orari: Martedì 20:00; Mercoledì 21:30.