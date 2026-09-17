Titolo opzione 1: Educazione all’immagine e audiovisivo a scuola: approvato il progetto in collaborazione con Open Fields Titolo opzione 2: Cinema e studenti: la Giunta di Tortona dice sì alle masterclass in Biblioteca

La Giunta Comunale di Tortona ha approvato un accordo di collaborazione con la società cinematografica Open Fields Productions, finalizzato a portare l’educazione all’immagine e all’audiovisivo tra gli studenti del territorio. L’iniziativa prevede la concessione del Patrocinio Oneroso e l’utilizzo gratuito della sala conferenze della Biblioteca Civica “Tommaso De Ocheda”, spazio che ospiterà specifiche masterclass tenute da professionisti del settore.

Il progetto nazionale e l’alfabetizzazione digitale

La collaborazione nasce dalla volontà della Open Fields Productions – società di produzione cine-audiovisiva indipendente con sede in Calabria – di partecipare all’avviso pubblico promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. L’obiettivo è accedere ai fondi del Piano nazionale “Cinema e immagini per la scuola” (Azione B.2 – Anno 2026) per progetti di rilevanza territoriale in grado di coinvolgere Calabria, Piemonte e Lombardia.

L’Amministrazione comunale ha accolto con favore la proposta, riconoscendone il rilevante interesse pubblico. Il progetto mira a utilizzare il cinema come strumento per lo sviluppo di competenze critiche e digitali nelle giovani generazioni, supportando attivamente i percorsi formativi delle istituzioni scolastiche locali.

I temi delle masterclass per i giovani

Le attività formative e laboratoriali specialistiche, che si terranno presso la Biblioteca Civica, andranno ad approfondire il lavoro svolto all’interno degli istituti. Nello specifico, il percorso si concentrerà su argomenti di grande attualità:

L’alfabetizzazione mediale e l’educazione alla cittadinanza digitale.

La conoscenza della filiera creativa e la consapevolezza del valore delle opere audiovisive.

La sensibilizzazione sull’importanza del diritto d’autore, affiancata alla prevenzione e al contrasto della pirateria.

L’utilizzo consapevole e responsabile delle nuove tecnologie e dell’intelligenza artificiale.

Gli accordi per la gestione degli spazi

Valutata la valenza culturale ed educativa dell’iniziativa, la Giunta ha ritenuto pienamente ammissibile la concessione gratuita degli spazi comunali. A fronte dell’impegno richiesto per l’utilizzo della sala, che comporta un impatto rilevante sul monte ore del personale, la società proponente ha confermato la propria disponibilità ad assumersi interamente i costi relativi al servizio tecnico, all’assistenza al pubblico e al presidio durante lo svolgimento degli eventi.