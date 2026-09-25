Domenica torna a Ventimiglia la Festa dello Sport, manifestazione voluta dall’Amministrazione comunale per celebrare e valorizzare il lavoro svolto quotidianamente dalle realtà sportive del territorio. Dalle 14 alle 19, Piazza del Comune, i Giardini pubblici Tommaso Reggio, via Vittorio Veneto e via della Repubblica si animeranno con stand, dimostrazioni e la partecipazione record di 38 associazioni, con ospite d’eccezione l’ex calciatore Michele Padovano.

Una grande vetrina per le discipline cittadine

L’appuntamento cresce nei numeri e nell’offerta, registrando ben dieci realtà in più rispetto alla precedente edizione e coprendo un ventaglio amplissimo di discipline:

Danza, atletica e ginnastica

Arti marziali, basket e calcio

Tennis, vela, ciclismo e arrampicata

L’obiettivo dell’iniziativa è permettere a bambini, ragazzi e famiglie di entrare in contatto diretto con le società che animano il panorama locale, ringraziando dirigenti, tecnici e volontari per la loro fondamentale funzione educativa, aggregativa e sociale.

Esibizioni, premiazioni e la discesa dalla torre

Nel corso dell’intenso pomeriggio si alterneranno sul palco i rappresentanti delle 38 realtà partecipanti, protagonisti di momenti di presentazione ufficiale e premiazioni. Il pubblico potrà inoltre assistere alle esibizioni curate dalle scuole di danza cittadine e alla spettacolare calata dalla torre della Residenza municipale proposta dagli esperti del CAI di Ventimiglia, reduce dal successo ottenuto lo scorso anno.

L’ospite speciale Michele Padovano

Momento clou della giornata sarà la presenza di Michele Padovano, ex attaccante di Napoli, Genoa, Como, Cosenza e della Juventus con cui vinse la Champions League nel 1996 realizzando uno dei rigori decisivi. Attuale osservatore della Nazionale italiana di calcio e collaboratore del commissario tecnico Roberto Mancini, l’ex calciatore presenterà a Ventimiglia il suo libro “Tra la Champions e la libertà”, dialogando con i rappresentanti dei club e con il pubblico presente. L’Amministrazione comunale ha espresso il proprio ringraziamento all’ex presidente della Sanremese, Alessandro Masu, per il supporto fornito nell’assicurare la presenza dell’atleta.

Le parole dell’Amministrazione comunale

«La Festa dello Sport è prima di tutto una grande festa delle nostre associazioni – dichiarano il sindaco Flavio Di Muro e l’assessore alle Manifestazioni, Turismo, Cultura e Sport Tiziana Faedda –. A tutte le 38 realtà che hanno scelto di partecipare va il nostro più sentito ringraziamento. Dietro ogni associazione ci sono dirigenti, tecnici, istruttori, volontari e famiglie che ogni giorno dedicano tempo, energie e passione allo sport e alla crescita dei nostri ragazzi. Questa giornata – proseguono il sindaco e l’assessore – vuole dare visibilità proprio a questo straordinario patrimonio associativo. Dalla danza alle arti marziali, dal calcio al basket, dalla ginnastica al tennis, dalla vela all’atletica e a tante altre discipline, Ventimiglia può contare su un’offerta sportiva ampia e diversificata. Vogliamo che questa manifestazione sia un’occasione per far conoscere queste realtà, avvicinare nuove persone allo sport e valorizzare il lavoro che viene svolto durante tutto l’anno. Invitiamo quindi tutta la cittadinanza, i turisti, le famiglie e soprattutto i bambini a partecipare numerosi. Sarà una domenica da vivere insieme, nel cuore della città, all’insegna dello sport e del benessere».

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