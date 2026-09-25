Torna domenica 27 settembre a Tortona l’atteso appuntamento con Cantarà e Catanaj, la tradizionale fiera dedicata alle anticaglie e al piccolo antiquariato che animerà via Emilia e le vie del centro cittadino. Per l’intera giornata residenti, visitatori e appassionati potranno passeggiare tra le bancarelle alla scoperta di testimonianze del passato, pezzi rari e curiosità d’altri tempi.

Bancarelle, modernariato e pezzi unici

L’esposizione a cielo aperto lungo l’asse viario centrale offrirà una vasta rassegna di articoli selezionati da commercianti ed espositori:

Oggetti d’epoca e pezzi di antiquariato minore.

Articoli di modernariato e oggetti usati di pregio.

Curiosità vintage e pezzi da collezione per esperti o semplici curiosi.

Un appuntamento consolidato per il centro storico

Cantarà e Catanaj si conferma una manifestazione ormai radicata nel calendario cittadino di Tortona, capace di valorizzare il cuore urbano e offrire un’opportunità di incontro, memoria e commercio di vicinato. L’invito per tutti gli amanti del settore è per l’intera giornata di domenica 27 settembre tra via Emilia e le vie limitrofe del centro storico.

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