Sabato 26 e domenica 27 settembre 2026 tornano le Giornate Europee del Patrimonio, la manifestazione culturale più estesa e partecipata d’Europa, dedicata quest’anno al tema “Proteggere il patrimonio. Rinnovare, resistere, reinventare”. I musei e le aree archeologiche afferenti ai Musei Nazionali di Genova – Direzione regionale Musei nazionali Liguria aprono le porte al pubblico con un fitto calendario di visite guidate, percorsi teatrali, laboratori e aperture straordinarie diurne e serali da Ponente a Levante.

Ponente ligure: Sanremo e Ventimiglia

Nel Ponente le proposte spaziano dalle fortezze storiche ai più rilevanti siti archeologici:

Forte Santa Tecla (Sanremo): visite guidate alla scoperta della storia della fortezza e degli spazi del complesso sabato 26 settembre alle ore 17:00 e domenica 27 settembre alle ore 10:00 e alle ore 12:00, con la possibilità di ammirare anche la mostra “Mare Vostrum”.

visite guidate alla scoperta della storia della fortezza e degli spazi del complesso sabato 26 settembre alle ore 17:00 e domenica 27 settembre alle ore 10:00 e alle ore 12:00, con la possibilità di ammirare anche la mostra “Mare Vostrum”. Area archeologica di Nervia (Ventimiglia): sabato 26 settembre a partire dalle 17:30 l’antica Albintimilium farà da cornice a “Di sassi, di pietre, di crepe e di rovine”, percorso teatrale diffuso a cura dell’associazione culturale Liber Theatrum con la regia di Diego Marangon, comprensivo di visita, spettacolo a partenze scaglionate e aperitivo (prenotazione obbligatoria su Eventbrite, al 338 6273449 o via email a liber.theatrum@gmail.com).

sabato 26 settembre a partire dalle 17:30 l’antica Albintimilium farà da cornice a “Di sassi, di pietre, di crepe e di rovine”, percorso teatrale diffuso a cura dell’associazione culturale Liber Theatrum con la regia di Diego Marangon, comprensivo di visita, spettacolo a partenze scaglionate e aperitivo (prenotazione obbligatoria su Eventbrite, al 338 6273449 o via email a liber.theatrum@gmail.com). Museo Preistorico dei Balzi Rossi (Ventimiglia): domenica 27 settembre apertura straordinaria diurna continua delle grotte dalle 10:00 alle 18:00 per scoprire le testimonianze dell’insediamento umano preistorico.

Una rete regionale di oltre cinquanta iniziative

In qualità di referente regionale per le celebrazioni, la Direzione regionale Musei nazionali Liguria ha raccolto e coordinato oltre cinquanta manifestazioni diffuse su tutto il territorio ligure, organizzate da enti locali, realtà civiche, biblioteche, archivi e associazioni. I programmi integrali delle aperture serali e diurne sono consultabili sul portale ufficiale del Ministero della Cultura.