Domenica 27 settembre Palazzo Terzano aprirà le porte al pubblico in occasione dell’edizione 2026 delle “Giornate Europee del Patrimonio”, promosse dal Consiglio Europeo e dal Ministero della Cultura. La splendida dimora di Beppe Cirri e famiglia sarà, come sempre, l’unica rappresentante della città di Valenza ad essere ammessa a questa importante kermesse, confermandosi come sola Dimora Storica della città dell’oro appartenente all’A.D.S.I. (Associazione Dimore Storiche Italiane) e partner dell’Associazione Castelli Aperti.
Un viaggio tra affreschi, musica e gallerie seicentesche
L’esperienza proposta ai visitatori si snoderà in una suggestiva passeggiata tra i secoli attraverso ambienti di grande fascino e valore artistico:
- Visita guidata alle Sale del Piano Nobile e alle corti del palazzo, tra affreschi, documenti storici e architetture seicentesche.
- Discesa nella suggestiva “città sotterranea”, caratterizzata da un articolato dedalo di gallerie del Seicento.
- Momenti musicali di repertorio classico all’interno della Sala degli Angeli, eseguiti su un antico pianoforte Roeseler del 1901.
Corner tematici e sapori locali nei sotterranei
Il profondo legame con il territorio sarà valorizzato all’interno della città sotterranea, dove alcune realtà locali allestiranno corner tematici dedicati a degustazioni e acquisti. Al termine di ciascun tour guidato, il pubblico potrà scoprire le proposte delle aziende partner:
- I vini della “Cantina Cinzia Bergaglio”
- Le specialità gastronomiche dell'”Azienda Ca’ del Fico”
- I pregiati profumi dell'”Azienda Viale Repubblica Valenza”
Informazioni e prenotazioni
La dimora si trova in via Carducci 3 a Valenza. Per partecipare alle visite guidate è possibile contattare l’organizzazione ai numeri telefonici 0131 941251 e 338 7348952, oppure scrivere all’indirizzo email palazzoterzano@gmail.com. Per ulteriori dettagli sono inoltre consultabili i portali web palazzoterzano.it e il circuito delle Dimore Storiche Italiane.