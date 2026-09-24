Domenica 27 settembre Palazzo Terzano aprirà le porte al pubblico in occasione dell’edizione 2026 delle “Giornate Europee del Patrimonio”, promosse dal Consiglio Europeo e dal Ministero della Cultura. La splendida dimora di Beppe Cirri e famiglia sarà, come sempre, l’unica rappresentante della città di Valenza ad essere ammessa a questa importante kermesse, confermandosi come sola Dimora Storica della città dell’oro appartenente all’A.D.S.I. (Associazione Dimore Storiche Italiane) e partner dell’Associazione Castelli Aperti.

Un viaggio tra affreschi, musica e gallerie seicentesche

L’esperienza proposta ai visitatori si snoderà in una suggestiva passeggiata tra i secoli attraverso ambienti di grande fascino e valore artistico:

Visita guidata alle Sale del Piano Nobile e alle corti del palazzo, tra affreschi, documenti storici e architetture seicentesche.

Discesa nella suggestiva “città sotterranea”, caratterizzata da un articolato dedalo di gallerie del Seicento.

Momenti musicali di repertorio classico all’interno della Sala degli Angeli, eseguiti su un antico pianoforte Roeseler del 1901.

Corner tematici e sapori locali nei sotterranei

Il profondo legame con il territorio sarà valorizzato all’interno della città sotterranea, dove alcune realtà locali allestiranno corner tematici dedicati a degustazioni e acquisti. Al termine di ciascun tour guidato, il pubblico potrà scoprire le proposte delle aziende partner:

I vini della “Cantina Cinzia Bergaglio”

Le specialità gastronomiche dell'”Azienda Ca’ del Fico”

I pregiati profumi dell'”Azienda Viale Repubblica Valenza”

Informazioni e prenotazioni

La dimora si trova in via Carducci 3 a Valenza. Per partecipare alle visite guidate è possibile contattare l’organizzazione ai numeri telefonici 0131 941251 e 338 7348952, oppure scrivere all’indirizzo email palazzoterzano@gmail.com. Per ulteriori dettagli sono inoltre consultabili i portali web palazzoterzano.it e il circuito delle Dimore Storiche Italiane.