Dopo una prima parte di recupero avviata alcuni anni fa, compie ora il primo passo concreto il progetto per la valorizzazione totale delle storiche ex Carceri Napoleoniche di Tortona. Il Comune ha infatti formalizzato l’avvio delle indagini stratigrafiche e dei saggi conservativi all’interno dell’edificio storico, operazione preliminare propedeutica alla progettazione esecutiva che trasformerà l’antico complesso in un moderno Centro per la promozione e la resilienza territoriale, aperto alla comunità e al turismo dell’intero comprensorio.

Il nuovo volto dell’antico complesso

L’intervento generale mira al rilancio complessivo dell’immobile, bene di pregio tutelato dal Codice dei Beni Culturali, ripensato come punto di riferimento polifunzionale per l’accoglienza e i servizi:

Promozione turistica e ricettività: gli spazi previsti nelle ali che si affacciano su via Bandello e piazza Speri saranno vocati all’accoglienza, all’informazione territoriale e allo sviluppo di potenzialità ricettive.

gli spazi previsti nelle ali che si affacciano su via Bandello e piazza Speri saranno vocati all’accoglienza, all’informazione territoriale e allo sviluppo di potenzialità ricettive. Attività socio-culturali e sfide ambientali: l’ala situata lungo vicolo Isidoro ospiterà le realtà associative locali, ponendosi come polo per iniziative di incontro, sicurezza e approfondimento delle tematiche legate alla sostenibilità.

I saggi e le prescrizioni della Soprintendenza

Prima di far partire i cantieri veri e propri, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio ha disposto approfondite verifiche per salvaguardare le testimonianze storiche dell’immobile:

Verifica delle stratigrafie decorative sulle murature e accertamento di eventuali iscrizioni o graffiti lasciati nel tempo dai detenuti, così da indirizzare il restauro conservativo.

Campionature e saggi sui pavimenti originari per definire i materiali più idonei e compatibili con le strutture esistenti.

L’esecuzione di questi delicati interventi tecnici è stata affidata alla restauratrice di beni culturali Morgana Caffarelli.

L’iniziativa si inserisce nel quadro dei fondi comunitari FESR per le Strategie Urbane d’Area, con la progettazione esecutiva seguita dallo Studio Balbi & Rinaudo e il coordinamento generale curato dal Settore Lavori Pubblici del Comune di Tortona.

Vuoi ricevere la app gratuita di Oggi Cronaca direttamente sul tuo smartphone? Ti basta rispondere “Sì” alla richiesta di attivazione delle notifiche per avere Oggi Cronaca sempre con te. Poi basterà cliccarci sopra per essere indirizzato direttamente alla Home del giornale. Se ce l’hai già, grazie per essere dei nostri!