Pomeriggio con interruzione dell’erogazione di energia elettrica lunedì 28 settembre 2026 a Casale Monferrato: come comunicato dalla società e-distribuzione, per consentire alcuni interventi tecnici dalle ore 14:30 alle 18:30 la fornitura verrà temporaneamente sospesa in diverse vie del centro storico, coinvolgendo esclusivamente i clienti alimentati in bassa tensione.
Le vie e i numeri civici interessati
I lavori comporteranno il distacco temporaneo dell’elettricità nelle seguenti aree cittadine:
- Via Rivetta: civici 2, da 6 a 8, 7, da 11 a 13, da 17 a 21, 25, da 29 a 33, tel, sn
- Via Paleologi: civici 4, 10, da 30 a 42, 48, 52, 19, da 37 a 39, 45, 51, da 59 a 63, 69, 73, sn
- Via Fratelli Caire: civici da 2 a 6
- Piazza San Domenico: civici 1, 2, 5
- Via Lanza: civico 91
Raccomandazioni e contatti utili
Durante lo svolgimento delle attività l’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata per esigenze di cantiere: e-distribuzione raccomanda la massima prudenza e consiglia di non utilizzare gli ascensori per tutta la durata programmata dei lavori.
I cittadini possono verificare lo stato degli impianti o richiedere ulteriori dettagli attraverso i seguenti canali:
- Consultazione del portale web istituzionale e-distribuzione.it o utilizzo dell’applicazione gratuita
- Invio di un messaggio SMS al numero 320.2041500 indicando il codice POD reperibile in bolletta
- Contatto telefonico con il Numero Verde 803.500 per la segnalazione di eventuali guasti o disservizi