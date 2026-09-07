I tifosi e gli appassionati di calcio locale si preparano a vivere una serata speciale. Martedì 8 settembre, a partire dalle ore 19:00, la splendida cornice di Villa Scarsella a Diano Marina ospiterà la “Festa della Golfodianese”. L’evento rappresenterà la presentazione ufficiale della stagione sportiva 2026/2027 della storica società calcistica (nata nel 1923), ponendosi come un momento di aggregazione aperto a tutti i tifosi e simpatizzanti per celebrare il profondo legame tra la squadra e la città.

I protagonisti della nuova stagione

Il cuore della manifestazione sarà dedicato a far conoscere al pubblico i volti che scenderanno in campo e difenderanno i colori del Golfo Dianese durante il prossimo campionato. La serata vedrà salire sul palco tutti i protagonisti della nuova avventura sportiva:

Le leve del settore giovanile, che rappresentano il vivaio e il futuro del club.

I giocatori e lo staff tecnico della Prima Squadra.

A fare da filo conduttore alla kermesse sarà il motto scelto per accompagnare l’evento sportivo, che riassume perfettamente lo spirito identitario della serata: “Una squadra, una città, una passione”.

Musica, street food e divertimento

Oltre all’atteso momento istituzionale e sportivo, l’organizzazione ha pensato a una vera e propria festa per animare l’area di Villa Scarsella fino a sera. L’iniziativa, realizzata con la stretta collaborazione del pub “Al Solito Posto”, offrirà ai presenti diverse opzioni all’insegna del divertimento e della convivialità:

Intrattenimento musicale curato alla consolle da DJ Polo.

Stand gastronomici dedicati allo street food.

Un apposito servizio bar a disposizione dei partecipanti.

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