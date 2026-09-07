La frazione tortonese di Vhò si prepara ad accogliere un mese all’insegna delle sette note. Presso la Chiesa parrocchiale del SS.mo Salvatore prenderà infatti il via la rassegna musicale “Settembre Vhoese 2026”. Il cartellone propone tre appuntamenti consecutivi, in programma per i prossimi sabati pomeriggio sempre alle ore 18:30. Tutti i concerti, che spazieranno dal jazz ai capolavori della musica classica, saranno a ingresso completamente libero per il pubblico.

L’inaugurazione a ritmo di jazz

Ad aprire la manifestazione, sabato 12 settembre, sarà il Francesca Ajmar Quartet. L’ensemble proporrà un affascinante “Viaggio musicale tra i grandi compositori brasiliani e i celebri songwriters jazz”. La formazione che si esibirà è composta da:

Francesca Ajmar (voce)

Alessandro Abbatiello (tastiere)

Andrea Imelio (basso elettrico)

Giorgio di Tullio (batteria)

Il fascino della musica da camera

La rassegna proseguirà sabato 19 settembre con il concerto del Trio Kegelstatt. I musicisti guideranno gli spettatori attraverso le intramontabili note di maestri assoluti del calibro di Mozart, Mendelssohn, Schumann e Glinka. A dar vita alle partiture saranno:

Sirya Francesca Scarselli (clarinetto)

Anastasia D’Elia (viola)

Nicolò Gadaleta (pianoforte)

La viola solista a chiudere il ciclo

L’ultimo appuntamento del “Settembre Vhoese” è fissato per sabato 26 settembre. A chiudere in bellezza il ciclo di concerti all’interno della cornice parrocchiale sarà l’esibizione solista di Teresa Valenza. L’artista, con la sua viola, eseguirà un ricercato repertorio interamente dedicato alle musiche di Bach, Reger e Hindemith.