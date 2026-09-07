Il mercato coperto di piazza Perino a Volpedo si prepara a salutare la bella stagione con un grande “Evento di fine estate”. Sabato 12 settembre 2026, dalle ore 09:00 fino alle 22:30, il paese farà da cornice a un’intera giornata dedicata alla convivialità, alla cultura e ai prodotti del territorio. Il ricco programma della manifestazione intreccerà infatti le eccellenze del mercato contadino con l’arte, le visite guidate e l’intrattenimento musicale dal vivo.

I sapori del territorio e la musica tradizionale

Fin dalle prime ore del mattino, gli spazi del mercato coperto si animeranno con banchi enogastronomici e note musicali, offrendo ai visitatori un’immersione nelle tradizioni locali e nel buon cibo. Il palinsesto della giornata prevede:

Dalle ore 09:00 alle 13:00: appuntamento con il Mercato Biologico di Volpedo, dedicato all’esposizione e alla vendita di prodotti genuini.

appuntamento con il Mercato Biologico di Volpedo, dedicato all’esposizione e alla vendita di prodotti genuini. A partire dalle ore 12:00: apertura dello stand gastronomico con piadine e panini preparati dal Pirata della Piada.

apertura dello stand gastronomico con piadine e panini preparati dal Pirata della Piada. La giornata sarà costantemente accompagnata dalla musica balfolk delle quattro province, curata dal Capezzuoli Ferraresi duo.

Arte, musei e le performance di “disarmArti”

Oltre al gusto e alla musica, l’Evento di fine estate riserverà un ampio spazio alla cultura e all’espressione artistica. I partecipanti avranno infatti la possibilità di prendere parte a speciali visite guidate dedicate al patrimonio locale, andando alla scoperta del Museo Didattico e dello Studio-Museo del celebre pittore Giuseppe Pellizza.

Il lungo pomeriggio e la serata saranno invece dominati dall’arte performativa:

Dalle ore 14:30 alle 22:30: andrà in scena disarmArti, un’originale iniziativa curata dal Museo della Poesia. Nel corso della rassegna, performer attivi in tutte le discipline manifesteranno artisticamente il loro personale “disarmo”, regalando al pubblico un’esperienza profonda e coinvolgente fino alla chiusura dell’evento.