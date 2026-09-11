La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria scende in campo per sostenere la formazione e il futuro dei giovani del territorio. Il Consiglio di Amministrazione dell’Ente ha infatti deliberato un importante stanziamento a favore dell’Associazione Geomonferrato per l’attivazione del nuovo Corso di Laurea in Tecnologie per l’Edilizia e il Territorio. Un’iniziativa inedita per l’Alessandrino, destinata in particolare alla città di Casale Monferrato, che permetterà di formare professionisti altamente qualificati direttamente sul territorio.

Un percorso universitario innovativo e abilitante

Il nuovo percorso formativo (Lp01 – Tecnologie per l’Edilizia e il Territorio) si configura come un corso triennale professionalizzante e direttamente abilitante. Al termine degli studi, infatti, il laureato avrà la possibilità di iscriversi immediatamente all’Albo dei Geometri e Geometri Laureati ed esercitare la libera professione, senza dover sostenere esami aggiuntivi.

Si tratta del primo corso di laurea di questo genere mai proposto nella provincia di Alessandria, destinato a produrre ricadute positive sotto molteplici aspetti:

Per gli studenti: una nuova e importante opportunità formativa per costruire il proprio futuro professionale.

una nuova e importante opportunità formativa per costruire il proprio futuro professionale. Per le famiglie: la possibilità di far studiare i propri figli sul territorio, affrontando un costo meno gravoso.

la possibilità di far studiare i propri figli sul territorio, affrontando un costo meno gravoso. Per la collettività: la garanzia di potersi avvalere, al termine del ciclo di studi, di professionisti di alto livello dotati di una conoscenza profonda dell’ambiente in cui andranno a operare.

La visione del Presidente Arrobbio: “Accendere opportunità”

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, da sempre attento e sensibile alle tematiche educative e formative, ha approvato lo stanziamento confermando la propria visione complessiva orientata allo sviluppo e al benessere della comunità della provincia nei suoi diversi ambiti.

A spiegare il senso profondo di questa scelta strategica è il Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, Paolo Arrobbio: “Non abbiamo finanziato un Corso Universitario. Abbiamo scelto di credere in una visione. La visione di un territorio che investe sui giovani”.

Una prospettiva che punta a trattenere e valorizzare le eccellenze locali: “La visione di una Comunità che non vuole limitarsi a vedere partire i propri talenti, ma desidera creare le condizioni perché possano formarsi, crescere e costruire qui una parte importante del proprio futuro. La visione di un Monferrato capace di generare competenze, innovazione e sviluppo, mettendo al centro il sapere, il merito e la responsabilità”.

“Perché – conclude il Presidente Arrobbio – quando una Comunità investe nella formazione dei suoi giovani non finanzia semplicemente un Corso di studi: accende opportunità, coltiva talenti e costruisce il proprio futuro”.