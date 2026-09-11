Acqui Terme si prepara a vivere giorni ricchi di appuntamenti e iniziative per tutti i gusti, spaziando dalla cultura alla musica, fino allo sport e alla natura. A partire da questa sera, venerdì 11 settembre, e fino a mercoledì 16 settembre, la città termale offrirà a cittadini e turisti un variegato cartellone di eventi che animerà le piazze, i palazzi storici e i principali luoghi di ritrovo.

Gli appuntamenti di stasera, venerdì 11 settembre

Il fine settimana si apre già dal tardo pomeriggio con due interessanti proposte:

Alle ore 17:30, presso la Sala San Guido, si terrà l’incontro con Daniela Padoan sul tema “Memoria fertile – L’insegnamento politico delle madri dei Desaparecidos”.

Alle ore 21:30 la serata proseguirà in musica con il Concerto dei Carnera, nella suggestiva cornice del Teatro Romano.

Il weekend tra Floracqui, libri e cultura

L’intero fine settimana (sabato 12 e domenica 13 settembre) sarà caratterizzato da “Floracqui”, l’attesa manifestazione che colorerà il Centro Città, Corso Bagni, Corso Italia, Corso Dante, Piazza Italia e i gazebo fissi cittadini.

Oltre a questo evento diffuso, il programma di sabato 12 prevede:

Ore 10:00: incontro “Vite e Memoria: Preservare il passato per coltivare il futuro”, presso la Sala Convegni di Palazzo Robellini.

Ore 17:30: Gad Lerner presenterà “Ebrei in guerra” al Movicentro.

Ore 21:00: “Corisettembre” a cura della Corale Città di Acqui Terme, ospitata nella Chiesa San Francesco.

La giornata di domenica 13 settembre offrirà invece:

Ore 07:30: “Il Cammino dei Santi”, con partenza dalla Sede CAI in Piazza del Brentau.

Ore 09:00: “Librando”, il mercatino del libro lungo Corso Bagni.

Ore 16:30: “Castelli Aperti 2026” presso il Castello dei Paleologi.

Ore 16:30: un nuovo appuntamento con “Corisettembre” e la Corale Città di Acqui Terme, al Chiostro S. Francesco.

Ore 17:00: “Spiriti Bollenti” presso il Central Perk.

L’inizio della settimana: storia e sport

Il calendario riprenderà con due eventi serali tra martedì e mercoledì:

Martedì 15 settembre, alle ore 21:00, Palazzo Robellini (Sala Convegni) ospiterà la Presentazione degli Atti del Convegno in memoria del Prof. Pavoni.

Mercoledì 16 settembre, alle ore 20:45, i riflettori si accenderanno sul Cinema Teatro Ariston per la “Festa dello Sport”, con la consueta premiazione degli atleti acquesi.

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