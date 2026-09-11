Questa mattina l’assessore regionale all’Edilizia scolastica Marco Scajola, insieme al sindaco di Pontedassio Fulvio Pezzuto, ha effettuato un sopralluogo alla scuola “Giulio Natta” in occasione della conclusione dell’ultimo lotto di lavori. Gli interventi, finanziati dalla Regione Liguria, sono stati dedicati alla riqualificazione energetica della struttura e alla definitiva messa a regime dell’impianto fotovoltaico, rendendo l’edificio un vero e proprio polo d’eccellenza.

Un edificio autonomo per i ragazzi della valle

Il progetto porta a compimento un più ampio percorso di rinnovamento del polo scolastico, che oggi ospita circa duecento studenti provenienti da tutta la valle Impero. I lavori hanno interessato il miglioramento degli spazi interni ed esterni, l’accessibilità dell’edificio e, soprattutto, l’efficienza energetica.

Grazie al nuovo sistema fotovoltaico installato sul tetto, dotato di una potenza complessiva e di un sistema di accumulo di 80 kW, la struttura sarà in grado di produrre autonomamente l’energia necessaria per far fronte alle diverse esigenze quotidiane dell’istituto, tra cui:

L’alimentazione della cucina.

La gestione del refettorio.

Il funzionamento del riscaldamento.

L’illuminazione di tutti gli spazi.

Scajola: “Scuole più sicure e rispettose dell’ambiente”

L’assessore regionale Marco Scajola ha sottolineato l’importanza del traguardo raggiunto per l’intero territorio: “Completiamo un importante percorso di riqualificazione della scuola Giulio Natta, un presidio scolastico al servizio di Pontedassio e di tutta la valle Impero. È un risultato importante, perché significa avere una scuola più sostenibile e rispettosa dell’ambiente”.

L’esponente della Giunta ha poi evidenziato l’impatto generale dell’opera: “L’investimento regionale ha permesso di rendere la struttura più efficiente, accessibile e adeguata alle esigenze di studenti e famiglie. È un intervento che si inserisce in un impegno più ampio: dal 2021 abbiamo investito nella valle Impero per 11 interventi tra edilizia scolastica, edilizia residenziale pubblica e rigenerazione urbana. Continuiamo a lavorare insieme ai Comuni per garantire scuole sempre più sicure e funzionali”.

Pezzuto: “Un investimento che guarda al futuro”

Grande soddisfazione è stata espressa anche dal primo cittadino, che ha ringraziato la Regione per il supporto ricevuto nel completamento dell’opera. “Questo ulteriore finanziamento ci consente di mettere a regime e perfezionare una serie di interventi importanti per la nostra scuola”, ha dichiarato il sindaco Fulvio Pezzuto.

“L’obiettivo era quello di rendere la scuola sempre sostenibile, e questo intervento ci permette di fare un ulteriore passo avanti: oggi possiamo utilizzare pienamente l’impianto fotovoltaico installato sul tetto, con una potenza complessiva e un sistema di accumulo di 80 kW, rendendo la struttura energeticamente autonoma. Un investimento, che guarda al futuro, all’ambiente e, allo stesso tempo, alla gestione più efficiente delle risorse pubbliche”, ha concluso il sindaco.

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