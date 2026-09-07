Entra nel vivo la tredicesima edizione del Festival “L’Altro Monferrato”, la rassegna di teatro, musica e cultura promossa da AgriTeatro in collaborazione con Naif. Il fine settimana compreso tra giovedì 10 e domenica 13 settembre proporrà al pubblico un denso calendario di appuntamenti dislocati sul territorio. Il programma spazierà dai concerti alle escursioni nella natura, culminando con la presenza dell’attore Ugo Dighero, pronto a portare in scena a Carpeneto il celebre “Mistero Buffo” per omaggiare il genio di Dario Fo.

Colonne sonore da brivido a Rocca Grimalda

La ricca proposta culturale si aprirà giovedì 10 settembre, alle ore 21:00, presso i Giardini Paravidino di Rocca Grimalda con il concerto intitolato “Note in giallo”. Protagonista della serata sarà l’Evolution Classical Duo, formato dalla violinista Francesca Giordanino e dal violoncellista Marco De Masi.

Riconosciuti per il loro talento e già artisti residenti al Teatro Sociale di Camogli, i due musicisti si cimenteranno in un repertorio dedicato alle più celebri melodie legate al mondo del “giallo”. Gli spettatori potranno ascoltare dal vivo le inconfondibili colonne sonore che hanno fatto la storia del cinema e della televisione: dalla pimpante sigla del telefilm “La Signora in Giallo” al tema sornione de “La pantera rosa”, passando per l’Aria sulla IV corda di Bach (“Seven”) e “Night and Day” di Cole Porter (“Delitto sotto il sole”).

L’omaggio a Dario Fo con Ugo Dighero a Carpeneto

Venerdì 11 settembre i riflettori si accenderanno sulla piazza del Comune di Carpeneto. Alle ore 21:00, l’attore genovese Ugo Dighero metterà in scena “Mistero buffo” (produzione del Teatro Nazionale di Genova), rendendo omaggio a Dario Fo nel centenario della nascita del grande drammaturgo e Premio Nobel.

L’attore proporrà la sua versione di due celebri passi dell’opera: “Il primo miracolo di Gesù bambino” (monologo che affonda le radici nei Vangeli Apocrifi) e il travolgente “La parpaja topola” (storia di un contadino misogino e scorbutico che eredita i beni del padrone trovandosi improvvisamente circondato da aspiranti spose).

I testi richiedono una notevole capacità camaleontica, passando dal dialetto al grammelot. È lo stesso Dighero a descrivere la complessità e il fascino della sfida attoriale: «Sono affabulazioni in cui chi racconta interpreta anche tutti i personaggi che dialogano tra loro, quindi bisogna usare tutte le tecniche, soprattutto la commedia dell’arte, con le maschere. Se gestisci tutto ciò, è come sedersi al volante di una Ferrari che bisogna saper guidare, ma va che è una meraviglia».

La domenica a Cassinelle tra fossili e teatro evocativo

La giornata di domenica 13 settembre proporrà un doppio appuntamento, fondendo la scoperta del territorio con l’arte performativa internazionale:

Dalle ore 16:00 alle 18:00 – “Una volta c’era il mare”: un’escursione naturalistica in bicicletta, organizzata in collaborazione con Fiab Alessandria. Con partenza da Acqui Terme e arrivo a Cassinelle, il biologo Mariano Peruzzo guiderà i partecipanti alla scoperta delle “pietre verdi”, fossili che testimoniano la presenza del mare in questa zona milioni di anni fa (è possibile raggiungere Cassinelle anche con mezzi propri).

un’escursione naturalistica in bicicletta, organizzata in collaborazione con Fiab Alessandria. Con partenza da Acqui Terme e arrivo a Cassinelle, il biologo Mariano Peruzzo guiderà i partecipanti alla scoperta delle “pietre verdi”, fossili che testimoniano la presenza del mare in questa zona milioni di anni fa (è possibile raggiungere Cassinelle anche con mezzi propri). Ore 18:00 – “Mr. Train”: presso il Museo del Territorio di Cassinelle andrà in scena lo spettacolo della compagnia spagnola Trukitrek. Un teatro evocativo senza parole, fatto di gesti, cinema d’animazione e l’utilizzo delle caratteristiche “humanettes” (personaggi per metà burattini e metà umani). Lo spettacolo, che racconta l’incontro tra un burbero capostazione e un cane randagio, verrà replicato anche domenica 27 settembre al Teatro Comunale di Ovada.

Il tema del Festival e le informazioni utili

L’edizione 2026 de “L’Altro Monferrato” porta il titolo “Sognando l’Orient-Express (Meglio in treno)”, con il sottotitolo Percorsi d’arte, teatro, natura, tra borghi e castelli, un progetto di mobilità sostenibile. Un chiaro richiamo allo spirito del fondatore di AgriTeatro, Tonino Conte, e alla vocazione ecosostenibile della rassegna.

Per informazioni e prenotazioni è possibile consultare il sito www.agriteatro.it, scrivere a info@agriteatro.it o rivolgersi allo IAT di Ovada. Durante gli eventi sarà inoltre possibile acquistare la tessera “Amici di AgriTeatro”. La manifestazione vanta il patrocinio della Regione Piemonte e della Provincia di Alessandria, con il contributo di Fondazione CRT, Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, Consiglio Regionale del Piemonte e l’adesione di numerosi Comuni, Castelli ed Enti del territorio.

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