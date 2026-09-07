Tre studentesse dell’Istituto Marconi di Tortona hanno vissuto un’esperienza straordinaria volando fino a Pechino per rappresentare l’Italia all’International Exhibition for Young Inventors (IEYI 2026). Dal 23 al 31 luglio, accompagnate dalla professoressa Nadia Semino, Cristina Zamboni, Katerina Basso e Giada Censi hanno presentato un innovativo progetto di diagnostica chimica sull’ultimo dipinto del celebre pittore tortonese Pellizza, conquistando una prestigiosa Menzione d’Onore davanti a una giuria scientifica internazionale.

Il progetto su “Membra Stanche” e le partnership

Il successo ottenuto in terra asiatica affonda le sue radici nel mese di aprile, quando le giovani sono state premiate a Milano alla 38ª edizione del concorso “I giovani e le scienze”, indetto dalla FAST (Federazione Associazioni Scientifiche e Tecniche).

Presso lo stand espositivo della capitale cinese, le ragazze hanno illustrato a giurati e visitatori il loro percorso di ricerca intitolato “Alla scoperta dell’ultimo dipinto di Pellizza”. Il lavoro si è concentrato sull’analisi e sulla diagnostica non invasiva applicata all’opera “Membra Stanche”.

La ricerca, che ha visto l’applicazione di tecniche innovative (come analisi FORS, XRF e riflettografia IR), è il frutto di una stretta collaborazione tra l’Istituto Marconi e importanti realtà del territorio:

Università del Piemonte Orientale: ente promotore, che ha affiancato le studentesse con il tutor universitario professor Aceto.

ente promotore, che ha affiancato le studentesse con il tutor universitario professor Aceto. Fondazione Cerruti di Rivoli: struttura presso la quale il prezioso dipinto è attualmente conservato.

struttura presso la quale il prezioso dipinto è attualmente conservato. Studio Gabbantichità di Tortona: che ha garantito la fondamentale supervisione durante l’esecuzione pratica delle analisi sull’opera.

L’esperienza internazionale e la Menzione d’Onore

Il continuo scambio di idee con giovani delegazioni arrivate da ogni angolo del pianeta e l’esposizione dettagliata del lavoro hanno portato al conseguimento dell’ambita Menzione d’Onore. Le protagoniste di questa impresa sono Cristina Zamboni e Katerina Basso (provenienti dalla 5^AA del corso Chimica Materiali e Biotecnologie) e Giada Censi (della 4^AA del Liceo delle Scienze Applicate).

“Esporre la nostra ricerca a una giuria qualificata e confrontarci con studenti di tutto il mondo è stata un’esperienza di crescita sia professionale che personale”, hanno spiegato le tre studentesse, commentando con soddisfazione lo spirito di competizione vissuto in prima persona: “La Menzione d’Onore premia l’impegno costante e il lavoro di squadra di tutte noi, dimostrando come la tecnologia applicata alla tutela dell’arte possa parlare una lingua davvero universale”.

I ringraziamenti e il lato turistico della trasferta

Non è mancato un profondo riconoscimento a chi ha reso possibile l’avventura accademica: “Un grazie sentito e speciale al nostro Istituto, a tutto il team che ha permesso questa esperienza ma soprattutto alla nostra prof.ssa Nadia Semino che ci ha seguito per tutto lo svolgersi del percorso che ci ha portato dalla realizzazione della ricerca per il concorso FAST al riconoscimento prestigioso ottenuto in questo grande evento internazionale”.

Oltre al frenetico lavoro allo stand espositivo, c’è stato spazio anche per scoprire la cultura locale. “Con lei abbiamo condiviso momenti di impegnativo e frenetico lavoro ma anche bellissimi e indimenticabili momenti di svago, quando nei primi giorni a Pechino siamo riuscite a ritagliarci del tempo per un’intensa immersione nella storia e nelle meraviglie della capitale cinese: dalla maestosa Grande Muraglia al fascino senza tempo della Città Proibita”, hanno raccontato le ragazze.

La trasferta asiatica ha assunto un valore unico per l’intero gruppo: se per Giada Censi ha rappresentato un fondamentale e stimolante tassello nel proseguimento del proprio percorso di studi, per Cristina Zamboni e Katerina Basso, fresche di Maturità, ha costituito il modo più significativo, emozionante e indimenticabile per chiudere in bellezza gli anni delle scuole superiori.

Vuoi ricevere la app gratuita di Oggi Cronaca direttamente sul tuo smartphone? Ti basta rispondere “Sì” alla richiesta di attivazione delle notifiche per avere Oggi Cronaca sempre con te. Poi basterà cliccarci sopra per essere indirizzato direttamente alla Home del giornale. Se ce l’hai già, grazie per essere dei nostri!