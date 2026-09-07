La splendida cornice della Locanda Il Grande Airone di Castellania Coppi ha ospitato sabato scorso un appuntamento all’insegna dello sport inclusivo, della memoria e della convivialità. Nel corso della serata è stata presentata ufficialmente la terza edizione della “Pedalata Notturna per Ciclisti Lenti”, in programma sabato 19 settembre 2026 lungo il tragitto da Tortona a Viguzzolo. L’evento ha inoltre fatto da palcoscenico per il debutto assoluto del “Vino Malabrocca”, una speciale Barbera vivace dedicata all’iconico campione tortonese.

Il ritorno della “Pedalata Notturna”

A illustrare i dettagli dell’imminente iniziativa sportiva sono intervenuti Claudio Cheirasco, referente di FIAB Tortona – Sezione Malabrocca, e Serena Malabrocca, nipote del ciclista a cui è intitolata la stessa sezione locale della FIAB.

La manifestazione del 19 settembre si fa portavoce di un’idea di ciclismo molto particolare: lento, inclusivo e rigorosamente non competitivo. Non ci sarà alcuna fretta lungo il percorso verso Viguzzolo, perché le regole dell’evento stabiliscono che sia il ciclista più lento a dettare la velocità dell’intero gruppo. Un modo per ribadire, pedalata dopo pedalata, che arrivare insieme conta molto più che arrivare primi.

Un brindisi a “Luisin”: il Vino Malabrocca

L’appuntamento a Castellania Coppi ha fornito l’occasione ideale per presentare il “Vino Malabrocca”, un omaggio in bottiglia a una figura sempre più leggendaria nel panorama ciclistico nazionale e internazionale. Prodotto dalla Cascina Roveta di Bubbio, il vino si distingue per alcune caratteristiche fortemente simboliche:

La scelta del vino: Si tratta di una Barbera vivace. Una scelta non casuale, pensata per rispecchiare fedelmente il carattere “frizzante”, l’ironia e l’inesauribile capacità di Luigi Malabrocca (detto Luisin) di trasformare anche le situazioni più difficili in storie indimenticabili.

Si tratta di una Barbera vivace. Una scelta non casuale, pensata per rispecchiare fedelmente il carattere “frizzante”, l’ironia e l’inesauribile capacità di Luigi Malabrocca (detto Luisin) di trasformare anche le situazioni più difficili in storie indimenticabili. L’etichetta d’autore: L’illustrazione che veste la bottiglia è stata realizzata da Fabrizio Ofria. Ritrae il campione durante una gara di ciclocross, con la bici in spalla e indosso una maglia bianca.

L’illustrazione che veste la bottiglia è stata realizzata da Fabrizio Ofria. Ritrae il campione durante una gara di ciclocross, con la bici in spalla e indosso una maglia bianca. Il significato dei colori: Come spiegato dallo stesso autore, il colore bianco si contrappone volutamente al mito della “maglia nera” associato a Malabrocca. Nel ciclocross, infatti, Luisin non fu mai l’ultimo: conquistò ben due titoli di campione italiano, dimostrandosi l’assoluto dominatore di questa disciplina.

Cena, musica e dibattito

Dopo un aperitivo inaugurale accompagnato dalle specialità de Il Grande Airone, la serata per chi si è fermato a cena si è trasformata in un vero e proprio viaggio storico. Il menù ha infatti riproposto i classici della tradizione piemontese e lombarda, ispirandosi direttamente alle pietanze che venivano servite nel ristorante aperto a Garlasco da Luisin e dalla moglie Ninfa dopo il ritiro dalle corse.

La cena è stata impreziosita dalle musiche di Fabrizio Ofria e Roberto G. Pellegrino e dai racconti di Serena Malabrocca. In chiusura, quello che doveva essere un semplice momento di conversazione con i giornalisti Mimma Caligaris e Gabriele Cevasco si è evoluto in un partecipato e appassionato dibattito con il pubblico, confermando l’immutato affetto della comunità verso la figura di Malabrocca.

Il nuovo vino tornerà protagonista il prossimo 19 settembre: sarà infatti servito in occasione del “bicchiere della staffa” che concluderà la terza Pedalata Notturna all’arrivo a Viguzzolo.