Il Club Nautico San Bartolomeo al Mare è il protagonista assoluto dei Campionati Italiani Giovanili in Doppio, andati in scena dal 6 al 10 settembre 2026 nelle acque del Golfo di Manfredonia. La flotta ligure ha dominato le regate della classe RS Feva, conquistando quattro prestigiosi ori nazionali e piazzando ben tre equipaggi nei primi nove posti della classifica generale assoluta.

Condizioni perfette per un campionato da record

La manifestazione, organizzata dal circolo nautico locale in sinergia con i Comitati FIV competenti, si è svolta in quattro giornate caratterizzate da condizioni meteomarine impeccabili. Un sole splendente e un vento costante tra gli 11 e i 14 nodi hanno garantito lo svolgimento di regate regolari ed entusiasmanti per tutte le categorie scese in acqua.

I risultati e i trionfi degli equipaggi liguri

I veri dominatori del campionato sono stati i ragazzi del Sanbàrt, capaci di imporsi ai massimi livelli in diverse categorie:

Edoardo “Biglia” Bastini e Samuele “Masu” Bardelli si sono laureati Campioni Italiani Assoluti e Campioni Italiani Under 17. Già reduci da un eccellente bronzo mondiale in Germania ad agosto, hanno sbaragliato la concorrenza collezionando appena 12 punti complessivi nelle 12 regate disputate e infliggendo un distacco siderale di oltre trenta punti ai secondi classificati.

si sono laureati Campioni Italiani Assoluti e Campioni Italiani Under 17. Già reduci da un eccellente bronzo mondiale in Germania ad agosto, hanno sbaragliato la concorrenza collezionando appena 12 punti complessivi nelle 12 regate disputate e infliggendo un distacco siderale di oltre trenta punti ai secondi classificati. Lavinia Bardelli e Bianca Sofia Palermo hanno messo a segno un vero e proprio capolavoro conquistando la medaglia d’oro nella categoria Under 14, l’oro femminile assoluto e la Coppa del Presidente (riservata al primo equipaggio dei più piccoli). Le giovanissime, reduci dall’argento mondiale di categoria, hanno regatato con grande determinazione chiudendo al sesto posto nella classifica generale.

hanno messo a segno un vero e proprio capolavoro conquistando la medaglia d’oro nella categoria Under 14, l’oro femminile assoluto e la Coppa del Presidente (riservata al primo equipaggio dei più piccoli). Le giovanissime, reduci dall’argento mondiale di categoria, hanno regatato con grande determinazione chiudendo al sesto posto nella classifica generale. Lorenzo Noceti e Bianca Cornalea hanno completato il successo corale della squadra ligure in un crescendo di risultati: hanno agganciato la nona posizione nella classifica generale assoluta e si sono messi al collo una meritata medaglia di bronzo tra gli equipaggi misti.

L’orgoglio del Presidente e la rotta verso gli Europei

A margine della cerimonia di premiazione, il Presidente del Club Nautico San Bartolomeo al Mare, Ivan Bastini, ha espresso tutta la sua soddisfazione per i risultati raggiunti: “Un sentito e profondo ringraziamento va al nostro coach Pietro Micillo, sotto la cui guida tecnica e umana i nostri ragazzi stanno dimostrando una crescita straordinaria, non soltanto dal punto di vista sportivo, ma anche personale. Desidero inoltre esprimere la nostra gratitudine alla Direzione Tecnica della Prima Zona FIV, che ha seguito e supportato in maniera preziosa la partecipazione dei nostri atleti”.

I festeggiamenti per i nuovi campioni tricolori dureranno poco: per la squadra del Sanbàrt è già tempo di concentrarsi sui prossimi obiettivi. Ai primi di ottobre i ragazzi torneranno in acqua a Riva del Garda per disputare i Campionati Europei della Classe RS Feva, pronti a dare battaglia anche sul palcoscenico continentale.

Vuoi ricevere la app gratuita di Oggi Cronaca direttamente sul tuo smartphone? Ti basta rispondere “Sì” alla richiesta di attivazione delle notifiche per avere Oggi Cronaca sempre con te. Poi basterà cliccarci sopra per essere indirizzato direttamente alla Home del giornale. Se ce l’hai già, grazie per essere dei nostri!