L’assessore regionale Marco Scajola ha preso parte, nella giornata di ieri, a due storici e sentiti appuntamenti religiosi legati alle tradizioni dell’entroterra imperiese. La visita istituzionale ha toccato prima il comune di Pornassio in occasione della Festa della Madonna della Chiazza, e successivamente il comune di Castellaro per le celebrazioni di Nostra Signora di Lampedusa, confermando la vicinanza dell’ente alle piccole realtà locali.

I festeggiamenti a Pornassio e il traguardo di Don Ruggero

Nel borgo di Pornassio, l’assessore è stato affiancato dal sindaco Vittorio Adolfo. La giornata ha assunto un valore speciale per l’intera comunità, che si è riunita per celebrare calorosamente anche i dieci anni di ministero di Don Ruggero.

Il programma religioso ha visto un’ampia partecipazione cittadina e si è articolato nei seguenti momenti:

La processione partita dalla località Villa per giungere fino al Santuario della Madonna della Chiazza.

La celebrazione della Santa Messa solenne.

L’intrattenimento musicale conclusivo garantito dal concerto bandistico.

La tappa a Castellaro e il valore delle tradizioni

A Castellaro, Marco Scajola è stato accolto dal sindaco Giuseppe Galatà. L’incontro con la cittadinanza è avvenuto nella suggestiva cornice del Santuario di Nostra Signora di Lampedusa, riconosciuto come uno dei principali luoghi di culto e di ritrovo dell’intero territorio.

Soffermandosi sull’importanza di tutelare queste manifestazioni storiche, l’assessore ha dichiarato: “È importante essere presenti accanto alle nostre comunità, soprattutto nei momenti che custodiscono tradizioni e identità profonde”.

Gli investimenti per i piccoli Comuni

L’esponente della Giunta ha poi colto l’occasione per ribadire l’impegno strutturale verso queste località. “Pornassio e Castellaro sono due realtà che meritano attenzione e che la Regione continua a sostenere anche con interventi concreti”, ha spiegato Scajola.

“A Pornassio abbiamo investito per la riqualificazione del piazzale Croce Bianca e per il nuovo centro sportivo del Colle di Nava, mentre a Castellaro abbiamo destinato fondi alla riqualificazione di un’area a servizi pubblici nel borgo storico. Investimenti – ha concluso l’assessore – che contribuiscono a rendere più vivi e attrattivi i nostri piccoli Comuni”.