A CRISTINA FERRARIS*
Cristina è giovane
Giustamente innamorata!
Ah le sue speranze son vane.
Di Mayno è l’amata.
– o = O = o –
Il Parroco di Spinetta n’è lo zio,
nella Chiesa a nozze è convolata,
con la benedizione del buon Dio.
– o = O = o –
Nel frastuono dell’umile banchetto
Uno scoppio, una nuvola
Struggono, devastano il diletto.
– o = O = o –
Mayno in un attimo lontano vola.
Scompare al loro cospetto,..
…. lascia Cristina sola …
…. all’apparenza abbandonata …
– o = O = o –
La pena capitale l’attende,
fugge, si nasconde, torna sempre dall’amata…
L’AMORE è assai più imponente!
Franco Montaldo
* Sposa di Mayno della Spinetta
Ritenuto un brigante