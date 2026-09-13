A CRISTINA FERRARIS*

Cristina è giovane

Giustamente innamorata!

Ah le sue speranze son vane.

Di Mayno è l’amata.

– o = O = o –

Il Parroco di Spinetta n’è lo zio,

nella Chiesa a nozze è convolata,

con la benedizione del buon Dio.

– o = O = o –

Nel frastuono dell’umile banchetto

Uno scoppio, una nuvola

Struggono, devastano il diletto.

– o = O = o –

Mayno in un attimo lontano vola.

Scompare al loro cospetto,..

…. lascia Cristina sola …

…. all’apparenza abbandonata …

– o = O = o –

La pena capitale l’attende,

fugge, si nasconde, torna sempre dall’amata…

L’AMORE è assai più imponente!

                                                   Franco Montaldo

* Sposa di Mayno della Spinetta

          Ritenuto un brigante