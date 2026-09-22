Sabato 24 ottobre, a partire dalle ore 16:00, l’Aula Magna del DISIT dell’Università del Piemonte Orientale in viale Teresa Michel ad Alessandria ospiterà la cerimonia di proclamazione dei vincitori della dodicesima edizione del Premio Giornalistico Franco Marchiaro. Per l’occasione, l’evento vedrà la partecipazione straordinaria di due protagonisti di primo piano dell’informazione italiana: il direttore del TG LA7 Enrico Mentana e la giornalista e autrice Cecilia Sala.

Gli ospiti d’eccezione e i riconoscimenti

La scelta della nuova e più capiente sede universitaria è stata dettata dalla grande rilevanza dell’appuntamento e dall’attesa per l’arrivo dei due ospiti d’onore, ai quali verranno consegnati i prestigiosi riconoscimenti della manifestazione:

Enrico Mentana è il testimone dell’informazione 2026 e riceverà il premio creato appositamente dalla maison Damiani.

Cecilia Sala è la vincitrice del premio intitolato a Umberto Eco nel decennale della scomparsa, un riconoscimento dedicato specificamente al giornalismo che nasce sulle piattaforme digitali.

Entrambi i giornalisti saranno protagonisti di due approfondite conversazioni sui temi di attualità e sul futuro dell’informazione insieme al presidente della giuria, Luca Ubaldeschi. I lavori della giornata saranno aperti dai saluti istituzionali di Paolo Arrobbio, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, di Antonio Maconi, presidente della Fondazione Solidal, e di Menico Rizzi, Rettore dell’Università del Piemonte Orientale.

Le sezioni del premio e i promotori

Il Premio “Franco Marchiaro”, intitolato allo storico capo della redazione alessandrina de La Stampa, è promosso e organizzato dalla Fondazione Solidal Onlus e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, che lo ha inserito all’interno della settimana “E’ Cultura” promossa da ABI e ACRI per le Fondazioni bancarie. L’iniziativa gode inoltre del patrocinio dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti e della Medaglia del presidente della Repubblica.

La competizione giornalistica si articola in due sezioni principali:

Una dedicata ad articoli e servizi incentrati sul territorio della provincia di Alessandria.

Una seconda focalizzata sui temi che riguardano l’area del Nord Ovest d’Italia.

Per ciascuna categoria sono previsti riconoscimenti per i primi tre classificati, mentre l’azienda Borsalino consegnerà un cappello personalizzato ai vincitori assoluti di ogni sezione.

Le dichiarazioni dei promotori

Soddisfazione e orgoglio per il livello raggiunto dalla manifestazione sono stati espressi dai vertici delle realtà organizzatrici.

«Il Premio Giornalistico Marchiaro, intitolato allo storico responsabile della redazione di Alessandria del quotidiano La Stampa, rappresenta ormai un punto di riferimento non soltanto nel panorama dell’informazione locale, ma di respiro nazionale, come ampiamente dimostrato dai due ospiti d’eccezione di questa edizione 2026, il Direttore Enrico Mentana e l’autrice di importanti reportages internazionali Cecilia Sala. La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria è lieta di sostenere un’iniziativa che premia il miglior giornalismo locale e non, e che contribuisce a ricordare, soprattutto ai più giovani, l’importanza dell’informazione autonoma e indipendente, strumento di controllo e di trasparenza al servizio dell’intera comunità» ha dichiarato Paolo Arrobbio, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.

«Il Premio nasce per celebrare il giornalismo di qualità, quello capace di approfondire, verificare e raccontare la complessità dei nostri tempi – ha sottolineato Antonio Maconi, Presidente della Fondazione SolidAL ETS –. Siamo onorati di accogliere ospiti di rilievo, le cui voci e testimonianze offrono un contributo fondamentale al dibattito pubblico. La presenza di personalità autorevoli non fa che confermare la centralità di questo appuntamento, che per la nostra Fondazione rappresenta un impegno concreto per dare spazio e valorizzare un’informazione libera, accurata e responsabile».

Infine, il presidente della giuria Luca Ubaldeschi ha evidenziato la crescita dell’evento: «La dodicesima edizione conferma il Premio Marchiaro come un appuntamento ormai consolidato per il mondo del giornalismo e un’ulteriore crescita è garantita dalla cerimonia di premiazione. La partecipazione di Enrico Mentana e Cecilia Sala e il contributo di idee e analisi che forniranno, farà di quel momento un’occasione preziosa per ragionare sulle dinamiche che stanno cambiando l’informazione italiana. La cerimonia si sposta quest’anno da Palatium Vetus all’Aula Magna del Disit per poter accogliere un pubblico più folto e per sottolineare la collaborazione tra il Marchiaro e l’Università, cosa che ci fa molto piacere perché ci offre la possibilità di rivolgerci più facilmente a un pubblico giovane al quale sottolineare quanto sia attuale il valore dell’informazione».