Nove anni di presenza attiva sul territorio, iniziative civiche e battaglie cittadine: l’associazione di promozione sociale Azione Tortona taglia un importante traguardo e invita cittadini, amici e sostenitori a festeggiare sabato 26 settembre presso la propria sede di via Bandello. Un’occasione per brindare al cammino percorso e per illustrare i progetti e le attività in cantiere per il prossimo biennio.

Il bilancio di nove anni di presenza a Tortona

A tracciare una riflessione sull’attività svolta è il presidente dell’A.P.S., Andrea Mantovani (nella foto), che ripercorre l’impegno costante portato avanti dal gruppo: «Centinaia di persone sono passate dalla nostra sede in questi nove anni. Alcuni sono rimasti per un tratto, altri hanno provato a dare lezioni e poi sono spariti, altri ancora hanno contribuito davvero: simpatizzanti, tesserati, militanti, amici e conoscenti. Li ringraziamo tutti, nessuno escluso. Perché nel bene o nel male tutti dovrebbero aver compreso quanto impegno economico e fisico serva per tenere viva un’associazione, tra burocrazia, eventi, responsabilità e sacrifici personali».

«Molti gruppi, partiti e associazioni durano un paio d’anni al massimo – sottolinea Mantovani –. Eppure noi siamo qui da nove anni, continuando a rimetterci soldi e tempo, aggiungendo impegno straordinario a quello già ordinario dei nostri lavori personali. Lo facciamo perché crediamo che alla politica si debba dare, non prendere. E perché la vita insegna che i risultati arrivano con tempo e sacrificio».

Le iniziative e il presidio sul territorio

L’associazione rivendica le battaglie portate avanti nel corso degli anni sui temi più sentiti dalla comunità locale:

Iniziative e dibattiti dedicati a cultura, sport, sicurezza e identità cittadina.

Presenza diretta in strada e azioni a sostegno di commercianti e residenti, anche durante il difficile periodo della pandemia.

Apertura e mantenimento della sede di via Bandello, attiva ininterrottamente da otto anni grazie all’autofinanziamento e al lavoro dei volontari.

«Qualche risultato è stato ottenuto, alcuni progetti sono stati realizzati e altri sono in bozza per essere concretizzati nei prossimi due anni – conclude Andrea Mantovani –. Certo, qualcuno dirà che si potrebbe fare di meglio o di più, ma intanto noi siamo qui, da nove anni, a fare azioni concrete, spesso anche con mille difficoltà. Le parole le lasciamo agli altri».

L’appuntamento di sabato 26 settembre

L’invito alla partecipazione è rivolto a tutta la cittadinanza: l’appuntamento per il brindisi e per scoprire i futuri progetti associativi è fissato per sabato 26 settembre nella sede di via Bandello a Tortona.