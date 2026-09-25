Da sabato 26 settembre a sabato 24 ottobre 2026 la Sala “Rodolfo Falchi” del Palazzo del Parco a Diano Marina ospita la mostra “Eden”, personale dell’artista umbro Franco Passalacqua presentata dalla Civiero Art Gallery. L’esposizione, realizzata con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Diano Marina e della Regione Liguria, verrà inaugurata ufficialmente sabato 26 settembre alle ore 17:00 alla presenza dell’autore.

La poetica dell’opera: vegetazione, materia e luce

Al centro del percorso espositivo vi è una visione della natura intesa non come semplice sfondo paesaggistico, ma come organismo vivo e complessa architettura luminosa:

L’albero, la chioma e il bosco assurgono a vero e proprio modulo concettuale ed espressivo.

La vegetazione viene meticolosamente scomposta in una fitta tessitura di brevi pennellate, dando vita a superfici vibranti e strutture cromatiche dense di intensità.

In rassegna figurano grandi tele e composizioni su alluminio che restituiscono la visione delle fronde colte dall’alto o dal loro interno.

Il percorso analizza le variazioni delle stagioni e i mutamenti della luce, includendo i cicli notturni in cui i riflessi argentei della grafite richiamano il chiarore della luna.

L’esposizione è corredata da un catalogo edito da Vanillaedizioni con testo critico firmato da Massimo Mattioli.

Il commento dell’amministrazione comunale

«L’esposizione “Eden” rappresenta un’importante occasione per Diano Marina e conferma il valore della cultura come strumento di incontro, conoscenza e valorizzazione del territorio», dichiara il Sindaco di Diano Marina, Cristiano Za Garibaldi. «Siamo lieti di accogliere un progetto dedicato a un artista di particolare sensibilità, capace di trasformare il tema della natura in un’esperienza visiva profonda».

«Il lavoro di Franco Passalacqua invita a rallentare lo sguardo e a osservare la natura oltre la sua dimensione più immediata», aggiunge l’Assessore alla Cultura Sabrina Messico. «Le opere esposte mettono in relazione materia, luce e struttura, offrendo al visitatore un percorso che procede dalla percezione d’insieme alla scoperta dei dettagli. Sostenere iniziative di questo livello significa arricchire la proposta culturale cittadina e creare nuove occasioni di partecipazione».

Orari di apertura e contatti

L’esposizione è allestita presso la Sala “R. Falchi” del Palazzo del Parco, in corso Garibaldi 60 a Diano Marina:

Periodo di apertura: dal 26 settembre al 24 ottobre 2026.

Orario di visita: tutti i giorni dalle ore 16:00 alle 19:00; domeniche e giorni festivi accessibili su appuntamento.

Per informazioni e contatti: sito internet www.civieroartgallery.com, email civieroartgallery@gmail.com oppure recapito telefonico +39 371 3712776.