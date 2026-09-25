Domenica 27 settembre 2026 il Comune di Fabbrica Curone ospita la 47ª edizione della tradizionale “Festa della Montagna”, una giornata ricca di appuntamenti che animerà il borgo con mercati tipici, rievocazioni storiche, spettacoli, la gara di ricerca tartufi e momenti dedicati alla cultura e alle tradizioni locali.
Il programma della mattinata
Le iniziative prenderanno il via fin dalle prime ore della giornata con esposizioni, celebrazioni e gare:
- Ore 8:30: Apertura del mercato con bancarelle e stand dedicati ad abbigliamento, accessori, enogastronomia, prodotti locali, cultura, tradizione e arte.
- Dalle ore 9:30: Apertura delle iscrizioni sul posto per la “Gara di Ricerca Tartufi su Ring” a cura di Truffle Network (informazioni e iscrizioni online su www.trufflenetwork.it o via email a bergna.davide@gmail.com, cell. 347 4119267). Sempre dalle 9:30 sarà visitabile l’esposizione di vecchie auto, con la presenza della curiosissima “Pandoppia”, e aprirà l’accampamento medioevale con il mercato degli antichi mestieri.
- Ore 10:00: Santa Messa officiata da Don Augusto Piccoli, Cappellano della Polizia di Stato di Alessandria e Asti. Al termine si terrà la benedizione sul sagrato della Pieve Romanica, che resterà aperta per le visite fino alle 18:00.
- Ore 10:45: Svolgimento della “Gara di ricerca Tartufi su Ring”.
- Ore 11:30: Avvicinamento all’educazione ambientale con uno stand dedicato e dimostrazioni ripetute nel corso della giornata a cura del Corpo Forestale Esaf.
- Ore 12:30: Menù tradizionali tipici proposti e da degustare presso i ristoranti locali.
Gli eventi del pomeriggio
Il fitto calendario proseguirà nel pomeriggio con musica, spettacoli e dimostrazioni agricole d’un tempo:
- Dalle ore 14:00: Musica non stop in piazza a cura di Lillo Baroni per cantare e ballare. In contemporanea si terranno il tiro con l’arco, animazioni in costume e lo spettacolo itinerante con una coppia di trampolieri.
- Ore 16:00: Esposizione di trattori d’epoca con dimostrazione pratica di trebbiatura e aratura.
- Ore 18:00: Santa Messa officiata da Don Augusto Piccoli a chiusura della manifestazione.
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