Domenica 20 settembre 2026, il Teatro SOMS di Casalnoceto ospiterà l’evento “CasalNOCEto – L’anima della noce”, un appuntamento interamente dedicato alla celebrazione del prodotto agricolo simbolo del paese. Inserita nel più ampio cartellone di “Estate a Casalnoceto”, la manifestazione offrirà un viaggio tra musica, cultura e convivialità, culminando in una grande cena-degustazione serale. L’iniziativa, promossa dal Comune in collaborazione con l’Associazione Borghi Autentici d’Italia, punta a valorizzare le radici, le tradizioni e la vocazione enogastronomica del territorio.

Il gusto della tradizione: l’Ajà protagonista

Il momento clou della giornata, che mira a valorizzare Casalnoceto come “Porta del Piemonte” e “Borgo del buon vivere”, prenderà il via alle ore 20:30. La “Grande Cena-Degustazione Alla Porta del Piemonte” proporrà un vero e proprio viaggio di sapori, combinando con cura tradizione e prodotti locali.

Protagonista indiscussa dei piatti sarà la noce, definita per l’occasione come “un piccolo frutto che racconta grandi storie”, declinata in particolare nel suo simbolo locale più autentico: l’Ajà, il tradizionale sugo di noci di Casalnoceto. La serata speciale offrirà un’esperienza completa basata su pilastri fondamentali:

Cucina e Vino: un’attenta selezione di piatti della tradizione accompagnati da abbinamenti con calici del territorio.

un’attenta selezione di piatti della tradizione accompagnati da abbinamenti con calici del territorio. Natura e Storia: un richiamo al profondo legame tra la terra, i suoi frutti e le generazioni che li hanno coltivati.

un richiamo al profondo legame tra la terra, i suoi frutti e le generazioni che li hanno coltivati. Territorio e Persone: un momento di aggregazione per vivere appieno l’identità del borgo.

Gli incontri pomeridiani e le prenotazioni

L’evento serale aperto al pubblico sarà anticipato da un importante momento di approfondimento tecnico. Alle ore 17:30, infatti, gli spazi del Teatro SOMS ospiteranno una Tavola Rotonda e una Masterclass tematica, appuntamenti riservati specificamente a giornalisti, tecnici ed esperti del settore.

Per poter partecipare alla cena-degustazione delle ore 20:30 è richiesta la prenotazione obbligatoria. Gli interessati ad assicurarsi un posto per la serata possono inoltrare la propria richiesta scrivendo all’indirizzo email dedicato: eventi@comune.casalnoceto.al.it.