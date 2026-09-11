Il borgo di Vhò si prepara ad accogliere l’edizione 2026 del “Settembre Vhoese”, una rassegna musicale che animerà i fine settimana del mese con appuntamenti dal vivo. La suggestiva cornice della Chiesa parrocchiale del Santissimo Salvatore (SS.mo Salvatore) ospiterà tre concerti a ingresso libero, offrendo al pubblico un affascinante viaggio sonoro che spazierà dalle note del jazz fino ai capolavori della musica classica.
Il programma della rassegna
Tutti gli appuntamenti della manifestazione si terranno alle ore 18:30. Di seguito il calendario completo degli eventi:
- Sabato 12 settembre: il sipario si alzerà con il concerto jazz del Francesca Ajmar Quartet. La formazione, composta da Francesca Ajmar (voce), Alessandro Abbatiello (tastiere), Andrea Imelio (basso elettrico) e Giorgio di Tullio (batteria), proporrà un suggestivo viaggio musicale tra i grandi compositori brasiliani e i celebri songwriters jazz.
- Sabato 19 settembre: sarà il turno del Trio Kegelstatt, un ensemble formato da Sirya Francesca Scarselli al clarinetto, Anastasia D’Elia alla viola e Nicolò Gadaleta al pianoforte. Il gruppo delizierà i presenti eseguendo musiche di Mozart, Mendelssohn, Schumann e Glinka.
- Sabato 26 settembre: la kermesse si chiuderà con l’esibizione solista di Teresa Valenza alla viola, che interpreterà un raffinato repertorio incentrato sulle musiche di Bach, Reger e Hindemith.
Informazioni per il pubblico
Tutti i concerti in programma si svolgeranno all’interno della Chiesa parrocchiale SS.mo Salvatore a Vhò. L’ingresso per assistere a tutte le esibizioni musicali è libero.