Sabato 12 settembre la città di Casale Monferrato si prepara a vivere una serata speciale all’insegna della mondanità e della musica con l’edizione 2026 della Notte Rosa. L’iniziativa offrirà un ricco programma di aperture straordinarie degli esercizi commerciali cittadini, trasformando il centro in un vivace punto di ritrovo di fine estate in attesa della 65esima edizione della Festa del Vino del Monferrato.

Shopping e convivialità nel centro cittadino

L’evento rappresenta un’ottima occasione di convivialità al termine del periodo vacanziero. Grazie alla stretta collaborazione con Confesercenti, Confcommercio, Spendo a Casale, Botteghe Storiche e Casale c’è, i visitatori potranno vivere appieno il centro commerciale naturale urbano.

Durante la serata i partecipanti avranno l’opportunità di:

Fare acquisti nei negozi aperti in via straordinaria per l’occasione.

Godersi l’ambiente cittadino consumando un drink o uno spuntino fino alle ore 2:00 del mattino successivo.

Passeggiare per le vie del centro ascoltando musica in compagnia.

Il grande “Karakoro” in Piazza Mazzini

Il momento clou dell’intrattenimento musicale prenderà il via alle ore 22:00 in Piazza Mazzini. Il palcoscenico ospiterà infatti il “Karakoro”, un grande e coinvolgente karaoke collettivo dedicato ai più celebri successi della musica pop.

L’esibizione sarà guidata dal Pop Singers Choir, ma i veri protagonisti saranno i cittadini: per permettere a tutto il pubblico di partecipare e trasformare l’intera piazza in un immenso coro, i testi delle canzoni verranno proiettati su un apposito maxischermo.