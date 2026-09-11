Ultimi preparativi a Diano Marina per l’atteso Summer Party della storica rivista Rolling Stone Italia. Un grande evento all’insegna della musica, dell’intrattenimento e dello spettacolo, in programma per domani sera, sabato 12 settembre. La kermesse, nata dalla sinergia tra Regione Liguria, Comune di Diano Marina e Rolling Stone Italia, prenderà il via alle 19:30 e porterà nel Ponente ligure alcuni dei protagonisti più amati della scena nazionale.

Gli artisti e le istituzioni sul palco

La serata è stata pensata per coinvolgere pubblici e generazioni differenti, offrendo una nuova occasione di svago e al contempo un importante momento di promozione per la città e l’intero territorio ligure. Tra i protagonisti che animeranno l’evento spiccano:

Mara Sattei , celebre e apprezzata cantautrice.

, celebre e apprezzata cantautrice. Lele Sacchi , storico dj e figura di riferimento del panorama musicale.

, storico dj e figura di riferimento del panorama musicale. Davide Calgaro, atteso per la sua performance dedicata alla stand up comedy.

Sul palco ad accogliere artisti e pubblico ci sarà il sindaco di Diano Marina, Cristiano Za Garibaldi, che sarà affiancato dall’assessore ai Grandi Eventi, Alessandro Piana, incaricato di portare il saluto istituzionale di Regione Liguria ai presenti.

Promozione del territorio: le dichiarazioni

Il presidente della Regione Marco Bucci e l’assessore Alessandro Piana hanno espresso grande entusiasmo per la manifestazione, evidenziandone il valore strategico: “Non vediamo l’ora che arrivi sabato sera per dare il via al Summer Party che abbiamo sostenuto con convinzione per garantire al nostro territorio una visibilità che travalica i confini della Liguria per raggiungere tutta Italia”.

L’obiettivo delle istituzioni è infatti quello di generare ricadute positive a lungo termine. “Un evento che è perfettamente in linea con le azioni di promozione del territorio che Regione sta mettendo in campo per diventare sempre più attrattivi durante tutto l’anno, non solo in estate”, proseguono Bucci e Piana. Da qui un appello rivolto ai turisti: “Invitiamo chi verrà a Diano Marina a fermarsi qualche giorno in Liguria per vivere un’esperienza a 360 gradi, tra il mare più bello d’Italia, campione di Bandiere blu, l’entroterra, gli sport outdoor, la cultura e l’enogastronomia”.

Viabilità e parcheggi: dove lasciare l’auto

Per agevolare l’accesso e la sosta dei partecipanti, contribuendo a garantire una migliore organizzazione della viabilità e una maggiore sicurezza durante lo svolgimento della manifestazione, il Comune di Diano Marina invita il pubblico a utilizzare le seguenti aree di parcheggio individuate:

Piazza Jacopo Virgilio

Via Lucus Bormani (nell’area del Campo Sportivo)

(nell’area del Campo Sportivo) Via Davide Gaggero (nell’ex sedime ferroviario della Ciclovia Tirrenica, area ex Stazione di Diano Marina)

(nell’ex sedime ferroviario della Ciclovia Tirrenica, area ex Stazione di Diano Marina) Piazzale Taramasco (in via Diano Castello)

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