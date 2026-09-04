Sabato 12 settembre 2026 si terrà a Tortona l’attesa inaugurazione della nuova Scuola Primaria “Salvo D’Acquisto”, situata in Viale Fratelli Kennedy. La moderna struttura scolastica è stata realizzata nell’ambito dell’importante Progetto di Rigenerazione Urbana, reso possibile grazie ai finanziamenti ottenuti tramite i fondi del PNRR.

Le autorità presenti: dal Comune al Governo

Il taglio del nastro vedrà la partecipazione di numerose figure istituzionali di primo piano, in rappresentanza del territorio e delle istituzioni nazionali. A presenziare all’evento ci sarà infatti il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Senatore Matteo Salvini.

Ad accompagnare la cerimonia, le massime cariche civili e religiose:

Federico Chiodi , Sindaco della Città di Tortona.

, Sindaco della Città di Tortona. Rita Piazza , Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo Tortona B.

, Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo Tortona B. Mons. Guido Marini , Vescovo di Tortona.

, Vescovo di Tortona. Luigi Benzi , Presidente della Provincia di Alessandria.

, Presidente della Provincia di Alessandria. Enrico Bussalino, Assessore Regionale del Piemonte agli Enti Locali.

Il ruolo del Parlamento per i fondi PNRR

A sottolineare l’iter politico e burocratico che ha portato alla realizzazione del plesso, presenzieranno inoltre all’evento gli Onorevoli Riccardo Molinari, Rossana Boldi e Lino Pettazzi. I tre esponenti sono stati i primi firmatari della mozione parlamentare che ha consentito l’effettivo sblocco e il finanziamento dell’opera pubblica all’interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

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