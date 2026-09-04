La Città di Diano Marina e l’Agenzia Regionale per la promozione turistica “In Liguria” uniscono le forze per un ambizioso progetto di rilancio del territorio. Questa stretta collaborazione istituzionale, recentemente approvata dalla Giunta comunale, porterà alla realizzazione dell’atteso “Summer Party by Rolling Stone”, in programma per il 12 settembre 2026, un evento reso possibile anche grazie a un sostanzioso contributo economico erogato proprio dall’ente regionale.

Un grande evento per chiudere l’estate

Il clou di questa sinergia sarà proprio l’appuntamento targato Rolling Stone, una manifestazione destinata ad accendere i riflettori sulla città e ad attrarre un vasto pubblico. Per supportare attivamente l’organizzazione, la realizzazione e la promozione della serata, l’Agenzia “In Liguria” ha garantito al Comune un sostanzioso contributo finanziario. Si tratta di un investimento strategico mirato a posizionare Diano Marina come meta di assoluto rilievo nel panorama degli appuntamenti di fine estate.

Una strategia di promozione congiunta

L’evento del 12 settembre è il primo grande frutto di un più ampio accordo di collaborazione istituzionale, fortemente voluto dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Cristiano Za Garibaldi e proposto dall’Assessore al Turismo Luca Spandre.

L’obiettivo dell’Ente è duplice: da un lato rafforzare l’immagine e l’attrattività di Diano Marina, dall’altro integrare la sua ricca offerta all’interno della più vasta destinazione “Liguria”. L’Amministrazione riconosce infatti nel turismo il motore principale dello sviluppo economico, sociale e culturale dell’intera comunità locale.

Le azioni previste dall’accordo

La partnership tra il Comune e l’Agenzia regionale non si limiterà tuttavia a una singola serata di festa, ma getta le basi per una serie di iniziative coordinate rivolte ai mercati turistici nazionali e internazionali.

Tra le principali linee di intervento condivise dalle due istituzioni figurano:

La partecipazione congiunta e coordinata a campagne promozionali, fiere di settore e workshop.

La produzione e la diffusione capillare di contenuti promozionali innovativi (materiale fotografico, audiovisivo e digitale).

La valorizzazione del patrimonio storico, culturale, ambientale ed enogastronomico del Golfo Dianese.

La promozione continua di eventi e manifestazioni di particolare interesse turistico e culturale.

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