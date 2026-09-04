La 40ª edizione delle Vele d’Epoca di Imperia si arricchisce della prestigiosa presenza della Nave Scuola Palinuro. In occasione della sosta in porto del celebre veliero della Marina Militare, l’assessore Alessandro Piana ha preso parte ieri sera a una cena istituzionale a bordo, accogliendo l’invito del comandante, il capitano di fregata Francesco Carriero.

Un patrimonio aperto al pubblico

L’arrivo della Palinuro rappresenta uno dei momenti di maggior richiamo della storica manifestazione imperiese. Oltre a ospitare incontri istituzionali, la nave – considerata uno dei velieri più rappresentativi in dotazione alla Marina Militare italiana – ha infatti aperto le sue porte per consentire le visite da parte del pubblico, impreziosendo ulteriormente il programma dell’evento dedicato alla navigazione d’epoca.

Il valore del mare e della formazione

Durante la serata, l’assessore ha voluto ribadire l’importanza della presenza dell’imbarcazione in città. “È stato un grande piacere essere a bordo della Palinuro in questi giorni in cui Imperia celebra il mare e la grande tradizione della vela”, ha dichiarato Piana.

Il rappresentante istituzionale ha poi sottolineato il duplice ruolo del veliero, elogiando “una serata speciale su una nave che rappresenta la storia e la tradizione marinara italiana e che continua a svolgere un’importante funzione formativa per le nuove generazioni”.

“La sua presenza alle Vele d’Epoca assume un significato particolare e ci ricorda quanto profondo sia il legame del nostro Paese e della Liguria con il mare, un patrimonio fatto di storia, competenze, valori e cultura che abbiamo il dovere di custodire e trasmettere”, ha concluso l’assessore, rivolgendo infine un messaggio di gratitudine ai padroni di casa: “Ringrazio il comandante Francesco Carriero per l’invito e per la splendida accoglienza”.