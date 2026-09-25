Da lunedì i cittadini tortonesi non pagheranno più il servizio di Polizia Municipale impiegato per tutti i servizi privati come le partite finora rimasto interamente a carico della collettività. Con l’approvazione del nuovo regolamento del Corpo di Polizia Locale, attesa nel prossimo Consiglio comunale, Tortona si allinea alla normativa già applicata in tutte le altre città per gli eventi organizzati da soggetti a scopo di lucro: i costi per gli agenti mobilitati durante le gare saranno versati direttamente dalla società sportiva nelle casse municipali.
La svolta nel Consiglio comunale di lunedì
Il passaggio formale arriverà nella seduta consiliare di lunedì prossimo, chiamata a discutere e varare il nuovo regolamento della Polizia Locale. Per consentire questo cambio di rotta ed evitare che l’impegno degli agenti continuasse a ricadere sulla fiscalità generale, l’amministrazione ha dovuto predisporre un testo normativo aggiornato, adeguato alle disposizioni di legge nazionali che regolano i servizi resi a privati per manifestazioni con finalità di lucro.
Fino ad oggi, infatti, il presidio della viabilità, della sicurezza e della gestione del traffico garantito dalla Polizia Municipale durante tutti i servizi privati come partite, eventi ed altro organizzati da soggetti con fine di lucro come veniva sostenuto economicamente dai contribuenti.
I costi a carico degli enti
Con l’entrata in vigore del provvedimento scatterà il principio secondo cui chi organizza eventi a carattere professionistico e con fini economici si fa carico anche dei relativi oneri:
- I soggetti con fine di lucro che organizzeranno eventi verseranno direttamente nelle casse del Comune il corrispettivo per i servizi di vigilanza, viabilità e ordine pubblico prestati dalla Polizia Municipale.
- Le risorse comunali e l’impegno economico della collettività non verranno più gravati dai costi vivi delle gare di campionato.
- L’attività del Corpo di Polizia Municipale troverà così una specifica copertura finanziaria garantita dalla società, uniformando la città agli standard previsti in tutto il territorio nazionale.
Sicurezza e decoro: un quadro normativo più ampio
L’adozione del regolamento si inserisce nel contesto dei punti all’ordine del giorno dell’assise cittadina, focalizzata sul potenziamento dei servizi di sicurezza, decoro urbano e pianificazione degli investimenti. Un atto indispensabile non soltanto per riordinare compiti e funzioni del personale in divisa, ma anche per ristabilire un principio di equità economica nell’utilizzo delle risorse pubbliche a tutela dell’intera comunità.
Vuoi ricevere la app gratuita di Oggi Cronaca direttamente sul tuo smartphone? Ti basta rispondere “Sì” alla richiesta di attivazione delle notifiche per avere Oggi Cronaca sempre con te. Poi basterà cliccarci sopra per essere indirizzato direttamente alla Home del giornale. Se ce l’hai già, grazie per essere dei nostri!