Inaugurata lo scorso marzo, la nuova sede del Centro di Aggregazione Giovanile Punto Giovani di Novi Ligure si consolida come punto di riferimento per le politiche giovanili cittadine. Il lavoro congiunto tra l’Amministrazione comunale e la Cooperativa Sociale Azimut ha portato all’ottenimento di due importanti traguardi: il finanziamento regionale del progetto di rete “Giovani al Centro”, che vede Novi capofila, e la nascita dell’iniziativa “ZetaHUB” promossa dall’Associazione Fantomatica, con l’apertura di un vero e proprio studio musicale e laboratori di arte urbana.

Libera aggregazione, studio e ascolto

Durante le aperture pomeridiane il centro offre ai ragazzi occasioni di incontro e crescita in un clima informale ed educativo:

Spazio dedicato allo studio individuale o di gruppo.

Attività ricreative e di socializzazione per trascorrere il tempo libero.

Presenza dello Spazio d’Ascolto, pensato per supportare i giovani di fronte a dubbi, fatiche o bisogni della vita quotidiana.

Percorsi di coprogettazione per decidere insieme agli utenti l’organizzazione e le funzioni della sede.

Il progetto in rete “Giovani al Centro”

Il primo risultato nasce dal bando “Piemonte per i Giovani” della Regione Piemonte. Il Comune di Novi Ligure, nel ruolo di capofila di una cordata che include anche i Comuni di Ovada, Pasturana e Serravalle Scrivia, guiderà interventi mirati a promuovere autonomia, benessere e partecipazione attiva.

Le iniziative spazieranno dall’orientamento e avvicinamento al lavoro alla creatività, dallo sport alla sostenibilità ambientale, creando canali diretti di dialogo con gli amministratori locali e mettendo in rete le esperienze del Terzo Settore.

ZetaHUB: musica e arte urbana con esperti del settore

Frutto del bando “Swipe it Up” di Fondazione SociAL e ideato dall’Associazione Fantomatica insieme ai ragazzi del centro, il progetto “ZetaHUB” si articola in due rami per giovani tra i 14 e i 25 anni:

Music Factory: allestimento di uno studio di registrazione interno al Punto Giovani tra settembre e novembre 2026, seguito a inizio 2027 da un workshop gratuito per 15 ragazzi con il musicista e produttore Erik Bosio (beatmaking, scrittura, registrazione e live performance). I brani verranno presentati al concerto del Primo Maggio.

allestimento di uno studio di registrazione interno al Punto Giovani tra settembre e novembre 2026, seguito a inizio 2027 da un workshop gratuito per 15 ragazzi con il musicista e produttore Erik Bosio (beatmaking, scrittura, registrazione e live performance). I brani verranno presentati al concerto del Primo Maggio. Street Identity: percorso di street art tra marzo e maggio 2027 insieme all’illustratore Filippo Biagioli per ideare e dipingere un grande murale sulla facciata esterna del centro, con inaugurazione prevista a giugno.

Lo studio musicale e le dotazioni acquisite resteranno a disposizione permanente del territorio, gettando le basi per laboratori ed eventi negli anni a venire.