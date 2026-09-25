Un piano di coordinamento condiviso all’unanimità per gestire i cantieri autostradali in Liguria nel trimestre compreso tra ottobre e dicembre 2026: è quanto stabilito nel corso del tavolo di confronto convocato dal Ministero delle Infrastrutture su impulso di Regione Liguria, alla presenza degli enti territoriali, di ANCI, Comune di Genova, ANAS e delle società concessionarie Autostrade per l’Italia, Concessioni del Tirreno e Autostrada dei Fiori. L’obiettivo primario è conciliare gli interventi non differibili sulla rete viaria con la fluidità del traffico in occasione di grandi eventi e ponti festivi.

Le linee guida regionali e le pause per le feste

Nel corso della riunione l’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone ha tracciato il quadro operativo: «Abbiamo lavorato nei mesi scorsi per garantire agli utenti e a tutti i liguri un’estate il più possibile libera dai cantieri e continueremo a farlo anche nei prossimi appuntamenti importanti per la nostra Regione, a partire dal Salone Nautico, periodo nel quale il nodo di Genova sarà pressoché scarico dai cantieri, per arrivare alle festività dell’Immacolata e del Natale. Il piano operativo è frutto di un confronto molto importante con i concessionari autostradali che ha dato esiti decisamente positivi ed è stato condiviso all’unanimità dai partecipanti e dal ministero delle Infrastrutture che ringrazio per la consueta attenzione che rivolge nei confronti della nostra regione. La nuova programmazione delle lavorazioni prevede in linea generale per tutte le arterie autostradali della Liguria un alleggerimento sostanziale rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Questo risultato è arrivato anche grazie ad un massiccio avanzamento dei lavori, messo in campo negli ultimi anni da tutti i concessionari autostradali sotto la guida del ministero. Gli interventi sulla rete autostradale e su quella statale secondaria sono stati programmati dal tavolo concertativo con grande meticolosità dando assoluta priorità ai lavori non più rinviabili, in quanto sottoposti a tempistiche dettate da precise norme di legge che sono in scadenza. Ringrazio tutte le concessionarie che hanno accettato la proposta del tavolo di prolungare la rimozione temporanea dei cantieri, ove possibile, anche nei fine settimana autunnali. Dobbiamo però essere altrettanto chiari: la Liguria non può fermare il grande piano di adeguamento e ammodernamento della propria rete autostradale. Ce lo impone la oggettiva responsabilità nel pretendere una rete infrastrutturale principale totalmente in sicurezza ancor prima delle norme di legge che lo impongono. Il prossimo step di alleggerimento inizierà nel periodo natalizio a partire dal lungo ponte dell’Immacolata. Poi dal 22 dicembre anche i cantieri più impattanti verranno rimossi per la pausa di fine anno fino a dopo l’epifania. Prima delle feste di fine anno il tavolo tornerà ad aggiornarsi per fare il piano dei cantieri dei primi mesi del 2027 fino alla pausa primaverile a ridosso dei ponti pasquali».

Il piano di Autostrade per l’Italia (ASPI)

Le lavorazioni riprenderanno dopo la conclusione del Salone Nautico di Genova, programmato dal 1° al 6 ottobre:

Autostrada A26: dalla settimana del 7 ottobre entreranno in funzione due scambi di carreggiata (tra Masone e l’allacciamento con la A10 e tra Ovada e Masone), con due corsie garantite per ciascun senso di marcia.

dalla settimana del 7 ottobre entreranno in funzione due scambi di carreggiata (tra Masone e l’allacciamento con la A10 e tra Ovada e Masone), con due corsie garantite per ciascun senso di marcia. Autostrada A12: dal 12 ottobre attivati due scambi di carreggiata tra Lavagna e Sestri Levante su una corsia per direzione; dal 2 novembre chiuderà in entrata la stazione di Lavagna verso Genova.

dal 12 ottobre attivati due scambi di carreggiata tra Lavagna e Sestri Levante su una corsia per direzione; dal 2 novembre chiuderà in entrata la stazione di Lavagna verso Genova. Autostrada A10: il tracciato resterà privo di interventi pesanti e garantirà costantemente due corsie per senso di marcia.

il tracciato resterà privo di interventi pesanti e garantirà costantemente due corsie per senso di marcia. Autostrada A7: dal 6 ottobre tra Bolzaneto e Busalla sarà fruibile una corsia verso nord e una verso sud per i lavori al nodo di Busalla (Ponte Scrivia Busalla e rampa nord, poi galleria Giovi destra verso sud); tra Ronco Scrivia e Isola del Cantone (galleria Monreale sinistra) fino a fine quadrimestre 2026 il traffico verso Serravalle/Milano viaggerà su una corsia deviata, con una corsia verso Genova.

Gli interventi di Autostrada dei Fiori (ADF)

La pianificazione sulla A6 Torino-Savona fino al 13 dicembre 2026 prevede una graduale rimodulazione e riduzione delle aree di cantiere:

In occasione del Ponte di Ognissanti, nello scambio di carreggiata tra Altare e Savona saranno messe a disposizione due corsie nella direzione di marcia caratterizzata dal flusso veicolare più intenso.

La rete di Concessioni del Tirreno (CDT)

Dopo la pausa estiva, gli interventi fino a metà dicembre su A10 e A12 vedranno la rimozione delle cantierizzazioni nei fine settimana ove tecnicamente possibile, eccetto interventi strutturali sulle solette dei viadotti o sulla carreggiata:

Autostrada A10 (Savona-Ventimiglia): da lunedì 28 settembre scatterà l’intervento di adeguamento nella galleria Orco, tra Spotorno e Feglino verso Savona. L’assetto comporterà la chiusura della carreggiata verso Savona e il doppio senso di marcia su quella in direzione Ventimiglia, con smantellamento previsto entro il periodo natalizio.

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