Titolo opzione 1: Tortona guarda già al Natale: via alla ricerca di sponsor per finanziare gli eventi delle feste Titolo opzione 2: Feste di fine anno a “costo zero” per il Comune: Tortona lancia la campagna di sponsorizzazioni per il Natale 2026

Sebbene l’estate stia appena volgendo al termine, la macchina organizzativa del Comune di Tortona sta già pensando attivamente alle prossime iniziative natalizie. La Giunta Comunale, riunitasi sotto la presidenza del sindaco Federico Chiodi, ha infatti approvato ufficialmente l’avviso pubblico per la ricerca di sponsorizzazioni a sostegno del progetto “Natale a Tortona 2026”. L’obiettivo dell’Amministrazione è quello di garantire un ricco calendario di eventi tutelando al contempo le casse pubbliche.

Promozione del territorio senza oneri per il bilancio

L’Amministrazione tortonese punta ad accrescere l’efficienza della gestione pubblica stipulando appositi contratti con soggetti privati e associazioni senza fini di lucro. Questa strategia permetterà all’Ente di acquisire fondi esterni per coprire le spese degli eventi previsti, garantendo così una promozione turistica e un’offerta culturale e ricreativa di alto livello senza gravare sul bilancio comunale. I vantaggi di ordine economico ricavati dalle sponsorizzazioni consentiranno inoltre di ampliare ulteriormente il panorama delle attività offerte al pubblico.

Le due categorie di partnership

Il Settore Servizi alla Persona e alla Comunità ha definito l’impianto della collaborazione, prevedendo due diverse tipologie di sponsorizzazione basate su un contributo in denaro (le cui offerte minime sono già state stabilite dagli uffici per ciascuna categoria, in conformità con quanto previsto dall’avviso). Nel dettaglio, le aziende o le associazioni interessate potranno proporsi come:

Main sponsor: questa formula garantisce ai sostenitori la possibilità di veicolare il proprio logo aziendale accompagnato da un breve slogan pubblicitario su tutti i materiali divulgativi e promozionali legati all’iniziativa.

questa formula garantisce ai sostenitori la possibilità di veicolare il proprio logo aziendale accompagnato da un breve slogan pubblicitario su tutti i materiali divulgativi e promozionali legati all’iniziativa. Sponsor: questa opzione base consente la veicolazione esclusiva del solo logo o simbolo del partner commerciale all’interno della comunicazione dell’evento.

Per accelerare la macchina organizzativa in vista delle imminenti festività, la Giunta ha dichiarato l’atto immediatamente eseguibile. Il Dirigente del settore competente è stato formalmente incaricato di dare la massima diffusione all’avviso pubblico e di procedere, non appena si presenteranno le condizioni, alla sottoscrizione dei relativi accordi con i partner privati.