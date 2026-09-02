Titolo opzione 1: Festival della Poesia ad Acqui Terme: al via 12 giorni di eventi con Bruno Gambarotta, Margherita Oggero e Gad Lerner Titolo opzione 2: Acqui Terme celebra la memoria e la poesia: il programma completo del Festival Internazionale tra letteratura, scienza e musica

Ad Acqui Terme prende il via la fase conclusiva del XVIII Concorso Internazionale di Poesia “Città di Acqui Terme”, un evento che dal 2 al 13 settembre trasformerà la città termale in un importante polo culturale. Il Festival è organizzato da Archicultura APS con il Comune di Acqui Terme in veste di co-organizzatore e la Fondazione Cral come principale sostenitore. Il ricco cartellone della manifestazione ospiterà figure di fama internazionale alternandole agli artisti e alle realtà locali, offrendo una lunga serie di incontri, mostre e premiazioni.

Le prime giornate: l’apertura e l’arrivo di Bruno Gambarotta

L’apertura ufficiale del Festival è dedicata all’indagine del tema della memoria declinato secondo molteplici prospettive. Di seguito il programma dei primi giorni:

Mercoledì 2 settembre (ore 16:00, Sala San Guido): tradizionale convegno interdisciplinare intitolato La memoria è tesoro e custode di tutte le cose, moderato da Rosa Amato. Interverranno Giuseppe Langella, Arianna Visconti ed Erik Negro per l’ambito umanistico e giuridico, seguiti dalla dottoressa Paola Varese e dalla dottoressa Eugenia Rota per l’approccio medico-scientifico. Ad arricchire l’incontro saranno le letture curate da Chiara Castellana e Paolo Lenti (Teatro Insieme Onlus).

tradizionale convegno interdisciplinare intitolato La memoria è tesoro e custode di tutte le cose, moderato da Rosa Amato. Interverranno Giuseppe Langella, Arianna Visconti ed Erik Negro per l’ambito umanistico e giuridico, seguiti dalla dottoressa Paola Varese e dalla dottoressa Eugenia Rota per l’approccio medico-scientifico. Ad arricchire l’incontro saranno le letture curate da Chiara Castellana e Paolo Lenti (Teatro Insieme Onlus). Giovedì 3 settembre (ore 17:30, Sala San Guido): incontro con il primo grande ospite, lo scrittore e giornalista Bruno Gambarotta. Introdotto da Rosa Amato, presenterà la sua ultima opera Fuori programma. Le mie memorie dalla Rai (Manni Editori, 2023), ripercorrendo cinquant’anni di televisione italiana.

incontro con il primo grande ospite, lo scrittore e giornalista Bruno Gambarotta. Introdotto da Rosa Amato, presenterà la sua ultima opera Fuori programma. Le mie memorie dalla Rai (Manni Editori, 2023), ripercorrendo cinquant’anni di televisione italiana. Giovedì 3 settembre (ore 21:00, Chiostro del Duomo): serata dal titolo La memoria involontaria, il pensiero ritrovato, un viaggio tra arte, filosofia e letteratura partendo da Proust. Dialogheranno Pietro Baccino, Vittorio Rebora ed Erik Negro, con letture a cura di numerosi interpreti locali.

serata dal titolo La memoria involontaria, il pensiero ritrovato, un viaggio tra arte, filosofia e letteratura partendo da Proust. Dialogheranno Pietro Baccino, Vittorio Rebora ed Erik Negro, con letture a cura di numerosi interpreti locali. Venerdì 4 settembre (ore 18:00, Sala Santa Maria): Paolo Repetto, introdotto da Silvia Caviglia, darà vita alla conferenza-concerto Eugenio Montale e la musica.

Le premiazioni e gli incontri del fine settimana

Il primo fine settimana della manifestazione sarà incentrato sulle premiazioni ufficiali dei concorsi artistici:

Sabato 5 settembre (ore 16:30, Sala San Guido e Chiostro del Duomo): premiazione del Concorso di Fotografia, accompagnata dall’intervento di Mariateresa Cerretelli (introdotta da Luigi Vegini) dedicato al Premio Amilcare G. Ponchielli.

premiazione del Concorso di Fotografia, accompagnata dall’intervento di Mariateresa Cerretelli (introdotta da Luigi Vegini) dedicato al Premio Amilcare G. Ponchielli. Sabato 5 settembre (ore 21:30, Castello dei Paleologi): cerimonia di premiazione del Premio di Poesia. Presentati da Eleonora Trivella, i vincitori saliranno sul palco tra musiche e letture delle opere premiate.

cerimonia di premiazione del Premio di Poesia. Presentati da Eleonora Trivella, i vincitori saliranno sul palco tra musiche e letture delle opere premiate. Domenica 6 settembre (Chiostro del Duomo): evento Memoria oscurata e memoria resistente. Serata di poesia palestinese, presentato da Mara Scagni, con letture a cura di Paola Re e dello studente Jamil, accompagnati dalle musiche di Jawad Achatao.

La seconda settimana: da Margherita Oggero a Gad Lerner

Il Festival proseguirà ininterrottamente fino al 13 settembre con presentazioni letterarie, divulgazione scientifica e grandi nomi del giornalismo:

Lunedì 6 settembre: alle 17:45 la libreria Mondadori ospiterà gli incontri di lettura I libri di Kerry con la professoressa Deborah Gorrino. Alle 21:30, al circolo Galliano, Erik Negro curerà l’incontro La pellicola mnestica sul cinema d’avanguardia.

alle 17:45 la libreria Mondadori ospiterà gli incontri di lettura I libri di Kerry con la professoressa Deborah Gorrino. Alle 21:30, al circolo Galliano, Erik Negro curerà l’incontro La pellicola mnestica sul cinema d’avanguardia. Martedì 8 settembre (ore 17:30, Sala San Guido): la scrittrice Margherita Oggero, già vincitrice del Premio Bancarella, dialogherà con Flavia Giovine sul suo ultimo libro Le piccole viltà.

la scrittrice Margherita Oggero, già vincitrice del Premio Bancarella, dialogherà con Flavia Giovine sul suo ultimo libro Le piccole viltà. Mercoledì 9 settembre (ore 17:30, Sala San Guido): il fotografo e scrittore Antonio Vassallo rifletterà sul rapporto tra memoria e mafia presentando il volume Negli occhi di Giovanni: storia di un ragazzo di Capaci.

il fotografo e scrittore Antonio Vassallo rifletterà sul rapporto tra memoria e mafia presentando il volume Negli occhi di Giovanni: storia di un ragazzo di Capaci. Giovedì 10 settembre (Sala San Guido): alle 18:00 la divulgatrice scientifica Giorgia Incaminato (“Inchimicata”) parlerà de La memoria degli atomi. Alle 21:00 Carlo Martinotti presenterà il docufilm Il segreto della pedona.

alle 18:00 la divulgatrice scientifica Giorgia Incaminato (“Inchimicata”) parlerà de La memoria degli atomi. Alle 21:00 Carlo Martinotti presenterà il docufilm Il segreto della pedona. Venerdì 11 settembre: alle 17:30 (Sala San Guido) la scrittrice Daniela Padoan discuterà il libro Le pazze. Un incontro con le madri di Plaza de Mayo dialogando con Cecilia Ghelli. Alle 21:30, al Teatro Romano, andrà in scena il concerto elettronico CARNERA con la proiezione Reflecting memories.

alle 17:30 (Sala San Guido) la scrittrice Daniela Padoan discuterà il libro Le pazze. Un incontro con le madri di Plaza de Mayo dialogando con Cecilia Ghelli. Alle 21:30, al Teatro Romano, andrà in scena il concerto elettronico CARNERA con la proiezione Reflecting memories. Sabato 12 settembre: alle 10:00 (Palazzo Levi e Robellini) si terrà il convegno La memoria del vino a cura di Alessio Lo Sardo. Nel pomeriggio, alle 17:30 presso il Movicentro, il noto giornalista Gad Lerner presenterà il volume Ebrei in guerra. Dialogo tra un rabbino e un dissidente, scritto con Riccardo Segni.

alle 10:00 (Palazzo Levi e Robellini) si terrà il convegno La memoria del vino a cura di Alessio Lo Sardo. Nel pomeriggio, alle 17:30 presso il Movicentro, il noto giornalista Gad Lerner presenterà il volume Ebrei in guerra. Dialogo tra un rabbino e un dissidente, scritto con Riccardo Segni. Domenica 13 settembre (ore 17:00, Central Perkc): chiusura del Festival con la rassegna di artisti del territorio Spiriti Bollenti, a cura di Giovanni Facelli e Federica Addari.

Le mostre fotografiche e i partner

Per tutta la durata degli eventi principali, dal 2 al 12 settembre, il suggestivo Chiostro del Duomo farà da cornice alle opere vincitrici del Premio di Fotografia e ospiterà due mostre specifiche: Il silenzio dei campi (di Enrico Minasso, Giorgio Ferraro, Mario Lanero) e Frozen frames: fotogrammi di memoria di Erik Negro.

L’intera manifestazione vanta il Patrocinio della Regione Piemonte, della Provincia di Alessandria e dell’Ordine dei Giornalisti del Piemonte, avvalendosi del sostegno di numerosi enti, associazioni e sponsor privati del territorio, con Radio Gold e CD Movie in veste di media partner.