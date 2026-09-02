Titolo opzione 1: Festival della Poesia ad Acqui Terme: al via 12 giorni di eventi con Bruno Gambarotta, Margherita Oggero e Gad Lerner Titolo opzione 2: Acqui Terme celebra la memoria e la poesia: il programma completo del Festival Internazionale tra letteratura, scienza e musica
Ad Acqui Terme prende il via la fase conclusiva del XVIII Concorso Internazionale di Poesia “Città di Acqui Terme”, un evento che dal 2 al 13 settembre trasformerà la città termale in un importante polo culturale. Il Festival è organizzato da Archicultura APS con il Comune di Acqui Terme in veste di co-organizzatore e la Fondazione Cral come principale sostenitore. Il ricco cartellone della manifestazione ospiterà figure di fama internazionale alternandole agli artisti e alle realtà locali, offrendo una lunga serie di incontri, mostre e premiazioni.
Le prime giornate: l’apertura e l’arrivo di Bruno Gambarotta
L’apertura ufficiale del Festival è dedicata all’indagine del tema della memoria declinato secondo molteplici prospettive. Di seguito il programma dei primi giorni:
- Mercoledì 2 settembre (ore 16:00, Sala San Guido): tradizionale convegno interdisciplinare intitolato La memoria è tesoro e custode di tutte le cose, moderato da Rosa Amato. Interverranno Giuseppe Langella, Arianna Visconti ed Erik Negro per l’ambito umanistico e giuridico, seguiti dalla dottoressa Paola Varese e dalla dottoressa Eugenia Rota per l’approccio medico-scientifico. Ad arricchire l’incontro saranno le letture curate da Chiara Castellana e Paolo Lenti (Teatro Insieme Onlus).
- Giovedì 3 settembre (ore 17:30, Sala San Guido): incontro con il primo grande ospite, lo scrittore e giornalista Bruno Gambarotta. Introdotto da Rosa Amato, presenterà la sua ultima opera Fuori programma. Le mie memorie dalla Rai (Manni Editori, 2023), ripercorrendo cinquant’anni di televisione italiana.
- Giovedì 3 settembre (ore 21:00, Chiostro del Duomo): serata dal titolo La memoria involontaria, il pensiero ritrovato, un viaggio tra arte, filosofia e letteratura partendo da Proust. Dialogheranno Pietro Baccino, Vittorio Rebora ed Erik Negro, con letture a cura di numerosi interpreti locali.
- Venerdì 4 settembre (ore 18:00, Sala Santa Maria): Paolo Repetto, introdotto da Silvia Caviglia, darà vita alla conferenza-concerto Eugenio Montale e la musica.
Le premiazioni e gli incontri del fine settimana
Il primo fine settimana della manifestazione sarà incentrato sulle premiazioni ufficiali dei concorsi artistici:
- Sabato 5 settembre (ore 16:30, Sala San Guido e Chiostro del Duomo): premiazione del Concorso di Fotografia, accompagnata dall’intervento di Mariateresa Cerretelli (introdotta da Luigi Vegini) dedicato al Premio Amilcare G. Ponchielli.
- Sabato 5 settembre (ore 21:30, Castello dei Paleologi): cerimonia di premiazione del Premio di Poesia. Presentati da Eleonora Trivella, i vincitori saliranno sul palco tra musiche e letture delle opere premiate.
- Domenica 6 settembre (Chiostro del Duomo): evento Memoria oscurata e memoria resistente. Serata di poesia palestinese, presentato da Mara Scagni, con letture a cura di Paola Re e dello studente Jamil, accompagnati dalle musiche di Jawad Achatao.
La seconda settimana: da Margherita Oggero a Gad Lerner
Il Festival proseguirà ininterrottamente fino al 13 settembre con presentazioni letterarie, divulgazione scientifica e grandi nomi del giornalismo:
- Lunedì 6 settembre: alle 17:45 la libreria Mondadori ospiterà gli incontri di lettura I libri di Kerry con la professoressa Deborah Gorrino. Alle 21:30, al circolo Galliano, Erik Negro curerà l’incontro La pellicola mnestica sul cinema d’avanguardia.
- Martedì 8 settembre (ore 17:30, Sala San Guido): la scrittrice Margherita Oggero, già vincitrice del Premio Bancarella, dialogherà con Flavia Giovine sul suo ultimo libro Le piccole viltà.
- Mercoledì 9 settembre (ore 17:30, Sala San Guido): il fotografo e scrittore Antonio Vassallo rifletterà sul rapporto tra memoria e mafia presentando il volume Negli occhi di Giovanni: storia di un ragazzo di Capaci.
- Giovedì 10 settembre (Sala San Guido): alle 18:00 la divulgatrice scientifica Giorgia Incaminato (“Inchimicata”) parlerà de La memoria degli atomi. Alle 21:00 Carlo Martinotti presenterà il docufilm Il segreto della pedona.
- Venerdì 11 settembre: alle 17:30 (Sala San Guido) la scrittrice Daniela Padoan discuterà il libro Le pazze. Un incontro con le madri di Plaza de Mayo dialogando con Cecilia Ghelli. Alle 21:30, al Teatro Romano, andrà in scena il concerto elettronico CARNERA con la proiezione Reflecting memories.
- Sabato 12 settembre: alle 10:00 (Palazzo Levi e Robellini) si terrà il convegno La memoria del vino a cura di Alessio Lo Sardo. Nel pomeriggio, alle 17:30 presso il Movicentro, il noto giornalista Gad Lerner presenterà il volume Ebrei in guerra. Dialogo tra un rabbino e un dissidente, scritto con Riccardo Segni.
- Domenica 13 settembre (ore 17:00, Central Perkc): chiusura del Festival con la rassegna di artisti del territorio Spiriti Bollenti, a cura di Giovanni Facelli e Federica Addari.
Le mostre fotografiche e i partner
Per tutta la durata degli eventi principali, dal 2 al 12 settembre, il suggestivo Chiostro del Duomo farà da cornice alle opere vincitrici del Premio di Fotografia e ospiterà due mostre specifiche: Il silenzio dei campi (di Enrico Minasso, Giorgio Ferraro, Mario Lanero) e Frozen frames: fotogrammi di memoria di Erik Negro.
L’intera manifestazione vanta il Patrocinio della Regione Piemonte, della Provincia di Alessandria e dell’Ordine dei Giornalisti del Piemonte, avvalendosi del sostegno di numerosi enti, associazioni e sponsor privati del territorio, con Radio Gold e CD Movie in veste di media partner.