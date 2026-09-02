Torna l’atteso appuntamento con il “Festival delle Conoscenze 2026”, l’evento culturale e scientifico promosso dalla Fondazione Acos per la Cultura. Mercoledì 21 ottobre, dalle 8:00 alle 13:30, la Sala Polifunzionale Mons. F. Remotti di Tortona ospiterà una ricca mattinata di incontri, spettacoli e laboratori gratuiti, pensati appositamente per gli studenti ma aperti all’intera cittadinanza.

Il sapere condiviso sul territorio

Il festival si conferma come un importante momento di divulgazione che coinvolge ogni anno, in maniera diffusa, le città di Tortona, Novi Ligure e Ovada. L’iniziativa si pone l’obiettivo di offrire un significativo contributo informativo e culturale a vantaggio della crescita e della valorizzazione della comunità locale.

Il sostegno del Comune

Riconoscendo l’alto valore della manifestazione, la Giunta Comunale presieduta dal sindaco Federico Chiodi ha deciso di supportare attivamente l’iniziativa. L’Amministrazione ha infatti deliberato la concessione del patrocinio, permettendo così agli organizzatori di apporre lo stemma cittadino su tutte le comunicazioni cartacee e web dell’evento.

Inoltre, il Comune ha garantito l’utilizzo a titolo gratuito della struttura di via Milazzo, valutando positivamente diversi aspetti della richiesta:

La totale assenza di scopo di lucro da parte della fondazione organizzatrice.

L’effettiva rilevanza dell’evento, volto a coinvolgere esperti e figure di rilievo in ambito scientifico e culturale.

Il chiaro vantaggio educativo per i giovani e per i potenziali fruitori dell’iniziativa.