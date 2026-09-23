Scattano i lavori per la sistemazione e l’asfaltatura del marciapiede in via Alfieri a Tortona: a partire da lunedì 28 settembre 2026 l’area sarà interessata dall’apertura di un cantiere stradale che comporterà temporanee modifiche alla circolazione e il divieto di sosta con rimozione forzata per consentire l’intervento in sicurezza.

I dettagli dell’intervento e i tempi del cantiere

I lavori di manutenzione e sistemazione del marciapiede sono stati affidati dal Comune di Tortona all’impresa locale Pietro Torti sas. L’ordinanza viabilistica emessa dal Servizio di Polizia Municipale entrerà in vigore dal 28 settembre per una durata stimata di circa 15 giorni lavorativi, salvo imprevisti legati a condizioni meteorologiche avverse che potrebbero richiedere tempi tecnici più ampi.

Le modifiche alla viabilità e alla sosta

Per garantire lo svolgimento delle opere e la tutela dell’incolumità pubblica, lungo via Alfieri saranno adottati i seguenti provvedimenti:

Istituzione di un cantiere stradale segnalato con la possibilità di restringimento della carreggiata.

Divieto di sosta temporaneo con rimozione forzata su tutti gli stalli presenti lungo la via, a eccezione dei veicoli operativi dell’impresa addetti alle lavorazioni.

Presenza di movieri dotati di palette per regolare l’eventuale transito a senso unico alternato nei momenti in cui le lavorazioni lo renderanno necessario.

I cartelli di divieto di sosta saranno collocati lungo il tratto interessato con un preavviso di almeno 48 ore rispetto all’avvio effettivo degli interventi.