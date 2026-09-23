In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio 2026, sabato 26 settembre il Museo Archeologico di Acqui Terme aprirà le porte per un evento serale suggestivo, offrendo al pubblico un percorso a lume di candela che intreccia archeologia, teatro, performance visive, musica e degustazioni.

Dalle visite pomeridiane al percorso a lume di candela

Il programma della manifestazione prenderà il via nel pomeriggio con tre turni di visite guidate, in programma alle ore 16:00, 17:00 e 18:00, pensati per far scoprire le collezioni e la storia del museo.

A partire dalle ore 20:00 scatterà poi la “Notte al Museo”, una visita guidata attraverso le sale e gli spazi museali rischiarati dalle candele. L’iniziativa si inserisce nel tema delle Giornate Europee del Patrimonio 2026, “Proteggere il patrimonio. Rinnovare, resistere, reinventare”, per trasformare il sito storico in uno spazio dinamico di incontro tra testimonianze del passato ed espressioni artistiche del presente.

Il programma degli spettacoli e le degustazioni

Il percorso serale offrirà una scaletta ricca di appuntamenti culturali e momenti sensoriali legati all’identità locale:

Le letture a cura del gruppo teatrale I Parodici dell’IIS G. Parodi di Acqui Terme.

L’esibizione teatrale firmata da Paolo La Farina di Rete Teatri.

La live visual performance curata da André Zuffo – KFX Lab, accompagnata dalla musica dell’handpan suonato da Gianni Malizia.

La degustazione curata dai Consorzi Brachetto d’Acqui e Asti DOCG.

Dettagli e prenotazioni

I posti a disposizione per la serata sono limitati ed è consigliata la prenotazione. Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Informazioni Turistiche ai recapiti telefonici 0144 322142 e 334 1028294, oppure visitare il portale istituzionale www.nottealmuseo.comune.acquiterme.al.it.