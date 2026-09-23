Venerdì 25 settembre l’IRCCS Azienda Ospedaliero – Universitaria di Alessandria aderisce alla Make Sense Campaign 2026, la campagna europea di sensibilizzazione alla prevenzione dei tumori testa-collo promossa in Italia dall’AIOCC. Per l’occasione, gli specialisti della Struttura Complessa di Otorinolaringoiatria offriranno consulti gratuiti ai cittadini per incentivare la diagnosi precoce.

L’iniziativa dell’ospedale e come prenotare

La struttura alessandrina, guidata dal direttore Raffaele Sorrentino, mette a disposizione i propri medici nella fascia oraria pomeridiana:

I consulti gratuiti si svolgeranno venerdì 25 settembre dalle ore 13:00 alle ore 16:00.

Per accedere alle visite è necessaria la prenotazione telefonica al numero 0131 206392, attivo anche per fornire informazioni sull’iniziativa.

I campanelli d’allarme e la regola del “1 per 3”

L’obiettivo primario dell’appuntamento è richiamare l’attenzione sull’importanza di intercettare per tempo i segnali della malattia per garantire una presa in carico tempestiva. La campagna invita a non sottovalutare i disturbi che interessano bocca, gola, orecchie, naso e collo:

Dolore alla lingua, ulcere persistenti o macchie bianche e rosse all’interno del cavo orale.

Dolore alla gola, raucedine prolungata e difficoltà o fastidio nella deglutizione.

Gonfiore evidente al collo, ostruzione respiratoria monolaterale da una sola narice o sanguinamento dal naso.

Il principio cardine da tenere a mente è la regola del “1 per 3”: se anche uno solo di questi sintomi si manifesta e perdura per tre settimane, è fondamentale rivolgersi prontamente allo specialista per un controllo approfondito. Riconoscere i sintomi e intervenire tempestivamente rappresenta il passo decisivo per tutelare la propria salute.

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