Si apre ufficialmente un nuovo anno dedicato all’impegno civico e alla solidarietà a Tortona, dove i giovani selezionati per il Servizio Civile Universale hanno avviato la propria attività a supporto del territorio. Nella mattinata odierna, all’interno del Palazzo Municipale, il Sindaco Federico Chiodi ha accolto ufficialmente i nuovi volontari che presteranno servizio presso le diverse strutture e gli uffici del Comune di Tortona. L’incontro ha rappresentato il primo passo di un percorso pensato per unire la crescita personale ed educativa dei partecipanti al potenziamento concreto dei servizi pubblici rivolti all’intera cittadinanza.

L’incontro istituzionale in Municipio con il Sindaco Chiodi

La cerimonia di accoglienza si è svolta nel Palazzo Comunale, dove il primo cittadino Federico Chiodi ha voluto salutare personalmente ciascuno dei ragazzi che hanno scelto di mettersi in gioco dedicando un anno della propria vita alla collettività.

Il momento ha sancito l’avvio ufficiale delle attività sul territorio comunale, sottolineando il valore profondo di una scelta che mette al centro il bene comune e la partecipazione attiva alla vita democratica locale.

Un’opportunità di crescita e sostegno concreto alla comunità

Il Servizio Civile Universale rappresenta per le nuove generazioni un’occasione formativa di primaria importanza, capace di coniugare responsabilità, cittadinanza attiva e sviluppo di competenze utili per il futuro lavorativo.

Gli obiettivi e i valori dell’esperienza:

favorire la crescita umana e professionale dei giovani attraverso il contatto diretto con le esigenze della pubblica amministrazione;

promuovere la partecipazione consapevole alla vita comunitaria locale;

offrire un contributo operativo e concreto al funzionamento quotidiano dei servizi municipali erogati a favore dei cittadini.

Ai nuovi operatori volontari l’Amministrazione comunale ha rivolto il più caloroso benvenuto e i migliori auguri di buon lavoro per l’anno di attività appena iniziato al servizio della città.