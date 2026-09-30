Il prestigioso palcoscenico del Torino Jazz Festival Piemonte approda a Valenza nella serata di sabato 3 ottobre per un appuntamento musicale di alto profilo artistico ospitato presso il Centro Comunale di Cultura. A partire dalle ore 21:00 salirà sul palco lo “YOUNG & WISE Jazz Quartet”, una formazione d’eccezione guidata dal noto chitarrista e compositore Luigi Tessarollo affiancato da una nuova generazione di musicisti emergenti. L’evento si propone di regalare al pubblico una serata all’insegna del grande jazz contemporaneo, facendo dialogare stili, percorsi ed esperienze artistiche differenti per dar vita a un confronto stimolante e ricco di energia.

Due generazioni a confronto sul palco del Centro Comunale di Cultura

Il progetto artistico dello YOUNG & WISE Jazz Quartet nasce dall’idea di unire la maestria e l’esperienza pluriennale di interpreti affermati con la freschezza e la creatività di giovani promesse del panorama jazzistico piemontese e nazionale.

I protagonisti dell’esibizione che animerà la serata valenzana:

Luigi Tessarollo: rinomato chitarrista e compositore alla guida della formazione;

rinomato chitarrista e compositore alla guida della formazione; Sonia Infriccioli: talentuosa musicista alla chitarra;

talentuosa musicista alla chitarra; Sezione ritmica Bavetta-Peretti: i due giovani talenti incaricati di dettare i tempi e le dinamiche ritmiche dell’intero concerto.

L’incontro sul palco metterà in risalto le distinte personalità degli artisti in un dialogo sonoro fluido e coinvolgente, capace di far risaltare il patrimonio stilistico della tradizione jazzistica insieme a spunti di grande modernità.

Dettagli della serata e informazioni utili

L’evento rappresenta una preziosa occasione per gli appassionati del genere e per tutti i cittadini che desiderano vivere una serata all’insegna della musica dal vivo di qualità.

Di seguito il riepilogo delle indicazioni pratiche per partecipare all’appuntamento:

Evento: Concerto dello YOUNG & WISE Jazz Quartet – Torino Jazz Festival Piemonte;

Concerto dello YOUNG & WISE Jazz Quartet – Torino Jazz Festival Piemonte; Data: Sabato 3 ottobre;

Sabato 3 ottobre; Orario di inizio: Ore 21:00;

Ore 21:00; Luogo: Centro Comunale di Cultura di Valenza;

Centro Comunale di Cultura di Valenza; Ingresso: Previsto con biglietto unico per assistere all’esibizione.