Uno dei simboli più celebri e fotografati di Acqui Terme ritrova il suo originario splendore: è stata infatti completamente sostituita la griglia in legno posta a protezione delle due aperture alla base della Bollente, la rinomata fonte termale cittadina. L’intervento manutentivo, reso necessario dal naturale logorio della precedente struttura installata oltre tre decenni fa, restituisce pieno decoro e sicurezza all’area monumentale grazie alla donazione della ditta Benazzo Legno, che ha offerto il nuovo manufatto alla comunità preservando la memoria storica e l’artigianalità del luogo.

Continuità artigianale e la scelta del legno di ontano

La vecchia struttura in legno, collocata più di trent’anni fa, aveva ormai raggiunto il termine del proprio ciclo di vita utile a causa dell’inevitabile usura legata al tempo e al flusso idrico. A garantire una perfetta continuità con il passato è stata la scelta dell’artigiano: il nuovo manufatto è stato infatti realizzato dalla stessa mano esperta che aveva creato la griglia originaria, assicurando una lavorazione fedele nei minimi dettagli all’identità architettonica del monumento.

Per la realizzazione dell’opera sono stati impiegati pali di legno di ontano, un’essenza dalle proprietà singolari:

è il materiale ligneo impiegato storicamente per le fondazioni subacquee dei palazzi di Venezia;

garantisce una straordinaria longevità a contatto costante con l’acqua;

mantenendosi costantemente immerso e al riparo dall’aria, l’ontano resiste nel tempo evitando fenomeni di rapido deterioramento.

La sinergia pubblico-privato e l’intervento di posa

L’opera è stata interamente donata al Comune di Acqui Terme e alla cittadinanza dall’azienda Benazzo Legno, che ha scelto di sostenere la tutela del patrimonio pubblico con un gesto concreto di vicinanza e responsabilità verso il territorio.

Il coordinamento delle operazioni e della posa in opera:

le fasi operative di sostituzione e l’installazione del manufatto sono state seguite dal consigliere comunale Orest Laniku, che ha curato il raccordo tra le parti coinvolte;

l’Amministrazione comunale ha espresso il proprio ringraziamento per la disponibilità e la sensibilità dimostrate dall’impresa donatrice, rimarcando l’importanza di salvaguardare il decoro urbano.

Il ringraziamento del Sindaco Danilo Rapetti Sardo Martini

A suggellare la conclusione dei lavori sono arrivate le parole del primo cittadino di Acqui Terme, Danilo Rapetti Sardo Martini:

«Desidero ringraziare il consigliere comunale Orest Laniku per l’attenzione e l’impegno con cui ha seguito ogni fase dell’intervento, favorendo il raccordo tra i soggetti coinvolti. Esprimo inoltre il sincero apprezzamento dell’Amministrazione comunale a Benazzo Legno per la qualità del lavoro svolto e per la generosa donazione alla città. Questo risultato dimostra come una collaborazione virtuosa tra pubblico e privato possa tradursi in azioni concrete per la cura e la valorizzazione del patrimonio comune».

Grazie a questo intervento, residenti e turisti possono oggi ammirare una Bollente rinnovata, accogliente e pienamente tutelata nella sua valenza identitaria.