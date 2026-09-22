Taglia il traguardo della 35esima edizione “Scatta il Verde, vieni in campagna”, lo storico programma di educazione agroalimentare per le scuole promosso da Agriturist Alessandria e Confagricoltura Alessandria, che in decenni di attività ha coinvolto migliaia di studenti e diverse generazioni alla scoperta del mondo rurale e della sostenibilità ambientale.

Il successo delle fattorie didattiche e i numeri della partecipazione

Nell’anno scolastico precedente il programma ha fatto registrare un nuovo record, coinvolgendo complessivamente 5.556 alunni provenienti da ogni ordine e grado, dalle scuole dell’infanzia fino all’università. Un risultato reso possibile grazie all’impegno delle fattorie didattiche afferenti ad Agriturist e al coinvolgimento del Food&Science Festival Lab Alessandria.

Tra le diverse fasce scolastiche si è registrata una crescita in particolare nella scuola dell’infanzia, mentre le iniziative legate al Food&Science Festival Lab hanno permesso di ampliare in modo significativo il coinvolgimento degli istituti secondari di secondo grado.

Il programma e le collaborazioni per il nuovo anno

Il calendario delle attività per la nuova edizione si arricchisce di importanti collaborazioni e novità pensate per avvicinare i giovani alla produzione agroalimentare e al mondo produttivo:

Viene confermata la collaborazione con la Piccola Industria di Confindustria Alessandria in occasione del PMI Day, in programma il 20 novembre 2026 per far conoscere alle scolaresche la realtà della piccola e media industria.

Il Food&Science Festival Lab Alessandria toccherà Tortona (9 ottobre), Casale Monferrato (14 ottobre), Alessandria (23 ottobre), oltre a Novi Ligure e Ovada in collaborazione con la Fondazione Acos per l’Ambiente e il Festival delle Conoscenze.

Entrano per la prima volta nell’opuscolo i laboratori di due fattorie didattiche fuori provincia, l’agriturismo Greppi a Crescentino (Vercelli) e l’Azienda Agricola GV Stable Stal Gibello a Valfenera (Asti).

Prosegue la collaborazione con Bus Company per facilitare le uscite didattiche attraverso una programmazione di autobus fuori linea finalizzata ad abbattere i costi di trasporto per le scuole.

È previsto inoltre il coinvolgimento nel progetto internazionale del Museo Aero Solar a Morsasco, con il varo di un pallone aerostatico realizzato con sacchetti di plastica raccolti sul territorio previsto per domenica 4 ottobre.

Le dichiarazioni dei promotori

Soddisfazione è stata espressa dai vertici delle associazioni promotrici per un’iniziativa che continua a rappresentare un punto di riferimento formativo per il territorio.

«I numeri raggiunti sono un risultato che testimonia una grande attenzione da parte delle istituzioni scolastiche e delle famiglie ai temi della ruralità, sostenibilità e rispetto dell’ambiente – commenta Paola Sacco, presidente di Confagricoltura Alessandria – In questi 35 anni, il progetto ha saputo intercettare e spesso precedere argomenti ormai centrali nel dibattito pubblico: dalle sfide del cambiamento climatico all’urgenza di formare i giovani verso una nuova concezione dell’attività agricola e della filiera alimentare, guidata anche dal progresso tecnologico. Sappiamo che portare queste tematiche nelle scuole è essenziale per contribuire a formare una nuova generazione di adulti più consapevoli».

«L’opuscolo, grazie alla collaborazione dell’Istituto Scolastico Provinciale, viene distribuito a tutte le scuole della Provincia. L’offerta si amplia nel 2026 con l’inserimento di due fattorie nell’astigiano e nel vercellese andando a completare una già ricca programmazione. Scatta il verde, vieni in campagna, è per noi, da ben 35 anni, un fiore all’occhiello che unisce il mondo dell’agricoltura a quello della scuola e delle famiglie», dichiara il direttore di Confagricoltura Alessandria Cristina Bagnasco.

«Scatta il Verde, vieni in campagna, al suo 35esimo anno, – dichiara Vittorio Giulini, presidente di Agriturist Alessandria – offrire ai giovani la possibilità di conoscere il territorio anche attraverso i prodotti che in esso si coltivano, le tradizioni da cui traggono forza e la storia come chiave per guardare al futuro. Da sempre il cibo non è solo alimentazione, è anche e soprattutto cultura».

«La Fattoria Didattica è luogo di pedagogia attiva, che consente allo studente di mettersi in rapporto con l’agricoltura nelle sue molteplici sfaccettature. In tanti anni di attività, abbiamo visto i volti di tanti bambini che oggi, ci auguriamo, sono giovani e adulti più consapevoli del rapporto tra cibo, ambiente e salute», aggiunge Franco Priarone, referente per la didattica per Agriturist, ricordando inoltre l’accordo con Bus Company per agevolare il trasporto degli studenti.

Le proposte dettagliate dell’offerta formativa, suddivise tra le iniziative dirette dell’associazione e i laboratori delle fattorie didattiche riconosciute dalla Regione Piemonte, sono consultabili sul sito ufficiale www.agrituristmonferrato.com.